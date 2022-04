Autoshow Peking officieel uitgesteld wegens corona

Vanwege nieuwe corona-uitbraken is Auto China 2022 uitgesteld. De grote autobeurs, die dit jaar in de hoofdstad Peking neerstrijkt, zou later deze maand plaatsvinden.

Auto China 2022 wordt voorlopig uitgesteld vanwege de jongste opleving van het coronavirus in China. De autoshow wordt om het jaar gehouden in Peking of in Shanghai en zou eind april plaatsvinden. De editie van vorig jaar in Shanghai ging gewoon door. China kampt op dit moment echter met relatief kleine uitbraken van het coronavirus, maar legt daar het openbare leven in onder meer Shanghai goeddeels voor stil. Kennelijk treffen die maatregelen dus ook het evenement in Peking.

China is een zeer belangrijke markt voor de autosector. De organisatie heeft niet bekendgemaakt wanneer het evenement alsnog kan plaatsvinden. De Chinese overheid wil mogelijk eerst de opleving van het aantal coronabesmettingen in het land stoppen. Eigenlijk had het autospektakel van 21 tot 30 april moeten plaatsvinden.