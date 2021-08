Autofabrikanten steunen EV-doelstelling Biden

De Amerikaanse president Joe Biden tekent vandaag een 'executive order' met daarin een belangrijke doelstelling: in 2030 moet de helft van alle Amerikaanse nieuw verkochte auto's 'zero emission' zijn. Autofabrikanten steunen deze stip op de horizon, die overigens weinig ambitieus is in vergelijking met de Europese markt.

Onder de definitie van 'zero emission' in het plan van Biden vallen namelijk niet alleen batterij-elektrische auto's en auto's op waterstof, maar ook plug-in hybrides. Dat laatste is opmerkelijk omdat plug-in hybrides altijd nog uitstoot genereren. Voor de Amerikaanse markt, waar afgelopen jaar circa 2 procent van de nieuw verkochte auto's elektrisch was en plug-in hybrides veel minder populair zijn dan op ons continent, is het een behoorlijk stevige doelstelling. Met die 50 procent zit Biden overigens aan de bovenkant van de 40-50 procent die eerder beweerd werd, maar voert hij dus nog geen algemene einddatum in voor de verbrandingsmotor. De staat Californië deed dat eerder wel.

President Biden zegt met het plan niet alleen de elektrische auto een impuls te willen geven, maar ook 'China te willen verslaan' en 'de klimaatcrisis aan te pakken'. Verder wil de regering-Biden gaan investeren in een nationaal laadnetwerk voor elektrische auto's, een aanschafsubsidie voor EV's, het ombouwen van fabrieken en het onderzoek naar 'de volgende generatie schone technologie'. Daarvoor trekt hij in eerste instantie $3 miljard (€2,5 miljard) uit. Ook komen er strengere verbruiksnormen voor autofabrikanten, maar het is nog niet bekend hoe die er precies uit gaan zien. Het uiteindelijke resultaat moet in ieder geval zijn dat Amerika de uitstoot van broeikasgassen door auto's in 2030 met 60 procent heeft teruggedrongen ten opzichte van vorig jaar.

Autofabrikanten steunen doel

In aparte verklaringen laten autofabrikanten weten dat ze achter de doelstelling van Biden staan. Ford, General Motors en Stellantis leggen in een gezamenlijke verklaring vooral de nadruk op het belang van het landelijke laadnetwerk en de subsidie voor zowel de aanschaf van EV's als het ombouwen van de reeds bestaande autofabrieken. Stellantis had eerder al toegezegd dat vanaf 2030 de Amerikaanse verkoop voor minstens 40 procent bestaat uit 'Low Emission Vehicles', maar om aan het doel van Biden te voldoen moet dat getal dus nog omhoog. Ook BMW, Ford, Honda, Volkswagen en Volvo benadrukken dat belang in hun gezamenlijke verklaring. Vakbond United Auto Workers (UAW) zegt vooral waarde te hechten aan het behoud van banen in de omslag naar EV's. Volgens de vakbond loopt Amerika op het vlak van de fabricage van EV's momenteel achter op China en Europa en is de doelstelling essentieel om die achterstand in te halen.