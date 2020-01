‘Autofabrikanten riskeren CO2-boete van 14 miljard euro’

Volgens de krant haalt geen enkele fabrikant de strenge Europese CO2-norm van maximaal 95 gram per kilometer die vanaf volgend jaar geldt. Cijfers van PA Consulting laten zien dat boven de hoofden van de fabrikanten een geschatte boete van maar liefst 14 miljard euro hangt. De Volkswagen Group staat de grootste boete uit Brussel te wachten, met een totaal van 4,5 miljard euro. FCA komt er ook niet zonder slag of stoot vanaf met een geschatte boete van 2,46 miljard euro. Ook Ford en Renault ‘zijn miljardairs’ met boetes van achtereenvolgens 1,46 en 1,06 miljard euro. BMW, Daimler en PSA krijgen achtereenvolgens boetes van 754, 997 en 938 miljoen euro.

De hoogte van de boete is afhankelijk van enkele factoren. Zo telt de overschrijding ten opzichte van de norm en het aantal verkochte auto’s mee. Jaguar Land Rover stoot naar verwachting nog het meeste uit met een gemiddelde van meer dan 150 gram per kilometer in 2018, maar krijgt volgend jaar ‘slechts’ een boete van 93 miljoen euro doordat het bedrijf relatief gezien niet veel auto’s verkoopt.

Toyota en Renault komen het meest in de buurt van de norm. Toyota’s gemiddelde uitstoot in 2018 bedroeg net iets meer dan 100 gram. Tegen volgend jaar moet het net iets meer dan 95 gram zijn. Hierdoor krijgt het merk ook in 2021 nog een boete, hoewel het bedrag van 18 miljoen euro natuurlijk verwaarloosbaar is tegenover de boete van bijvoorbeeld Volkswagen.

SUV's

Industriekenner Michael Scheikl laat aan de Volkskrant weten dat de enorme vraag naar SUV’s de grootste boosdoener is voor het niet halen van de nieuwe norm. De zwaardere en hogere koets zorgen voor een minder positief verbruik. Daarnaast is de diesel-achterban enorm geslonken door het hele dieselschandaal. De massale overstap naar benzine die volgde, zorgt er ook voor dat er meer CO2 wordt uitgestoten. Tel daarbij op dat die mensen óók nog een SUV rijden, dan geldt een dubbel negatief effect. “Verder blijven fabrikanten auto’s bouwen met zeer veel vermogen. Stop met de verkoop van SUV’s met 400 pk. Zijn die echt nodig?”, vraagt Scheikl zich af.

De ID.3 komt te laat

Volgens Scheikls berekeningen kan Volkswagen de norm halen, maar daarvoor moet de fabrikant zijn productie van elektrische auto’s in een jaar tijd 26 keer verhogen. “Dat gaat dus niet lukken. De productie van de ID.3 zal wel wat kunnen worden opgekrikt, maar dat zal lang niet genoeg zijn. De ID.3 komt eigenlijk een jaar of twee te laat.” Of de boetes uiteindelijk ook één-op-één zullen worden geïnd, weet Scheikl niet zeker. “Fabrikanten zullen een lobby op gang zetten dat ze al streng worden benadeeld en er een enorm banenverlies zal volgen. Het zal vermoedelijk uitdraaien op een compromis. Wellicht komt er een fonds dat wordt gevuld met boetes.”