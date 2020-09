Autofabrikanten bezorgd over nieuwe CO2-eisen EU

De Europese Unie komt in zijn jaarlijkse 'troonrede' met een schrikbeeld voor autofabrikanten. De CO2-uitstoot in de EU moet harder dan gepland omlaag gebracht worden en dat heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor de auto-industrie.

Het terugdringen van uitstoot gaat de EU niet hard genoeg, dus scherpt de Unie de doelen aan. Per 2030 moet de uitstoot van CO2 55 procent lager liggen dan in 1990 het geval was. Eerder werd een reductie van 40 procent als doel gesteld. Een forse aanpassing dus, die in diverse industrieën ongetwijfeld flink gevoeld zal worden. Eén daarvan is uiteraard de auto-industrie, die al met pijn en moeite de huidige doelen haalt of net niet haalt. Volgens de ACEA, de Europese vereniging van autofabrikanten, zorgt het nieuwe doel dan ook voor de nodige argwaan. Dat tekent Automotive News op.

Het is nog niet bekend welke concrete aanscherping dit voor de auto-industrie zal betekenen. Naar verluidt moet tussen 2021 en 2030 de gemiddelde uitstoot van het wagenpark van een fabrikant niet 37,5 procent (bestaande doel) maar 50 procent verminderd worden. Volgens ACEA is dat een doel dat voor de nodige problemen zal zorgen bij de fabrikanten en moet de EU niet alleen in doelen denken: "Beleidsmakers moeten behalve doelen ook voor ondersteunen beleid zorgen voor alle autotypes. Als dat niet gebeurt, zijn deze doelen simpelweg niet te halen."

Laadmogelijkheden in de EU zijn daarbij een belangrijk aspect, volgens ACEA groeit het aantal laadpalen in de EU niet snel genoeg om de wegens dit soort doelen benodigde transitie naar elektrisch rijden voldoende te ondersteunen. 'Iemand uit de industrie' stelt tegenover Automotive News dat de EU teveel kijkt naar succesvolle groei van het aantal EV's in landen als Nederland. "Twee op de drie Europeanen moet een EV kopen om dit doel te bereiken. Daarvoor moet de infrastructuur groeien. Vaststellen wat de impact van een doel is en verwachten dat de industrie dat doel zelf wel bereikt, kan niet."