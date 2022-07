Autodiefstal dit jaar sterk toegenomen

Het aantal autodiefstallen neemt weer behoorlijk toe. Dat blijkt uit cijfers van de politie over de eerste vijf maanden van dit jaar. In vrijwel alle provincies is het aantal autodiefstallen gestegen. Met name auto's met keyless entry zijn populair bij het dievengilde.

De politie registreerde van januari tot en met mei ruim 3.550 autodiefstallen. Dat is ruim 20 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij het aantal auto-inbraken is een nog grotere stijging te zien. De eerste vijf maanden van dit jaar braken dieven ruim 17.161 keer auto's en andere motorvoertuigen open. Dat aantal ligt ruim een derde hoger dan de 12.880 inbraken die vorig jaar plaatsvonden in die periode. Wel is het zo dat het aantal autodiefstallen nog niet op het niveau van voor corona in 2019 zit. Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) verwacht ook niet dat dat gaat gebeuren.

In alle provincies neemt het aantal inbraken toe, alleen in Friesland en Flevoland is geen stijging te zien. Van de 25 grootste steden is de stijging van het aantal inbraken het sterkst in Amersfoort, Groningen en Maastricht. Eigenaren van een Volkswagen Golf, Polo, Fiat 500, Renault Clio of Toyota RAV4 moeten alert zijn. Dat zijn namelijk de meest gewilde auto's onder de autodieven. Eigenaren van auto's met keyless entry dienen eveneens goed op te letten, want zij lopen twee keer zoveel risico op autodiefstal en inbraak. De dieven kunnen namelijk met behulp van speciale apparatuur het signaal van de autosleutel onderscheppen en de auto op afstand openen.

Oorzaak

Volgens het LIV is de reden van het toenemende aantal autodiefstallen dat criminelen 'hun oude werk weer oppakken' na de pandemie. Verzekeraar Interpolis verklaart de toename door het feit dat mensen weer meer van huis zijn, bijvoorbeeld naar hun werk, en de auto daarbij onbeheerd achterlaten. Toch is er hoop, want al sinds 1995 daalt het aantal autodiefstallen. Destijds werden er namelijk jaarlijks nog zo'n 25.000 auto's ontvreemd.