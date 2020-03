Audi A3 Sportback volledig in het nieuw

Net als zijn al genoemde vernieuwde concerngenoten staat de nieuwe, derde generatie van de Audi A3 Sportback op een doorontwikkeling van het bekende MQB-platform. De nieuwe A3 Sportback heeft een lengte van 4,34 meter en daarmee is hij 3 centimeter langer dan zijn voorganger. Zetten we de A3 Sportback naast de hatchbackversies van de Golf en de Leon, dan blijkt de Audi 6 centimeter langer dan de Golf, maar drie centimeter korter dan zijn Spaanse broer. De wielbasis van de nieuwe vijfdeurs hatchback uit Ingolstadt bedraagt 2,64 meter. Die wielbasis is gelijk aan die van de Leon en is daarmee dus ook 5 centimeter langer dan die van de Golf. Daarnaast is de A3 Sportback 1,43 meter hoog en 1,82 meter breed en dat betekent dat hij zo'n 3 centimeter lager én breder is dan zowel de Golf als de Leon. De bagageruimte blijft met 380 liter onveranderd. Wel kun je met de achterbank plat iets minder meenemen (1.200 liter) dan in de uitgaande A3 Sportback (1.220 liter).

Design en interieur

Over het uiterlijk van de nieuwe Audi A3 Sportback kunnen we kort zijn: dat lijkt simpelweg zeer sterk op dat van zijn voorganger, maar is voorzien van actuele designelementen van Audi die met name aan de voor- en achterkant tot uiting komen in zaken als de verlichting en de bumpers. De A3 Sportback heeft een duidelijk bredere, zeshoekige grille gekregen, waarin de lamellen plaats hebben gemaakt voor gaaswerk. Ledkoplampen zijn standaard, kijkers met matrix-ledtechniek zijn optioneel leverbaar. Wie een A3 Sportback met S-Line-pakket bestelt, krijgt onder meer een met 1,5 centimeter verlaagd sportonderstel. Een adaptief onderstel staat samen met een progressieve stuurinrichting op de optielijst. A3's met 150 pk of meer beschikken achter over multilink-ophanging.

Natuurlijk gaat het interieur van de A3 Sportback flink op de schop. Het dashboard van de uitgaande generatie kenmerkte zich nog door relatieve eenvoud, maar dat is in de nieuwe Audi A3 Sportback verleden tijd. De cockpit oogt met zijn vele hoekige lijnen en diverse 'eilandjes' een stuk drukker, maar ook meer hightech. Het los boven het dashboard geplaatste infotainmentscherm van de oude A3 wordt vervangen door een 10,1-inch groot aanraakscherm, dat nu in de middenconsole is geïntegreerd. Het display is gekoppeld aan Audi's nieuwe MMI-systeem en dus moet ook de nieuwe A3 Sportback het voortaan zonder MMI-draaiknop doen. Achter het - overigens ook nieuwe - stuurwiel zit standaard een 10,25-inch groot digitaal instrumentarium. Optioneel levert Audi een head-up display en een 12,3 inch grote en uitgebreidere variant van zijn virtual cockpit. Net als in bijvoorbeeld de Golf het geval is, is de conventionele keuzehendel van de automaat vervangen voor een kleinere keuzeknop in de middentunnel. De standaarduitrusting omvat onder meer een 10,1-inch groot touchscreen, een multifunctioneel en met leer bekleed stuurwiel, DAB+, 16-inch lichtmetaal en elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels. Optioneel is de A3 Sportback te krijgen met stoelbekleding die is gemaakt van gerecyclede PET-flessen.

Motoren

De nieuwe A3 Sportback staat in mei bij de dealers en is dan beschikbaar met één benzine- en twee dieselmotoren. Op benzinevlak staat de bekende 150 pk sterke 1.5 TFSI klaar, terwijl dieselaars de 116 of de 150 pk sterke versie van de 2.0 TDI kunnen aanvinken. De motorenlijst wordt kort daarop uitgebreid met een 110 pk sterke 1.0 TFSI en met een tweede variant van de 1.5 TFSI, een versie die is voorzien van mild hybrid-techniek. Wie nog iets langer geduld heeft, kan nieuwe TFSI- en TDI-versies met en zonder Quattro-aandrijving verwachten. Net als van de Golf en de Leon komen er plug-in-versies beschikbaar en net als van de huidige A3 Sportback verschijnt ook van deze nieuwe generatie op termijn een variant die CNG (aardgas) lust. Wat veiligheidssystemen betreft, krijgt de A3 Sportback standaard een noodremsysteem en Lane Departure Warning mee. Adaptieve cruisecontrol die samenwerkt met een systeem dat ervoor zorgt de Audi in het midden van de rijbaan blijft, is optioneel. Tijdens het filerijden is de A3 Sportback ermee in staat om tot stilstand af te remmen.

De driedeurs A3 keert niet terug. Wel ligt het in de lijn der verwachtingen dat auto's als de A3 Limousine een vervolg krijgen, te meer omdat merken als Mercedes-Benz (A-klasse Limousine en CLA) en BMW (2-serie Gran Coupé) in dit segment sedanachtigen aanbieden.

Persoonlijk

Voor een A3 Sportback op maat zijn er drie exterieurdesigns. Klanten hebben daarnaast keuze uit vele (nieuwe) exterieurkleuren en bekledingmaterialen voor het interieur. Bijzonder detail: de beschikbaarheid van bekleding die is gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Tot de standaarduitrusting behoren een digitaal instrumentenpaneel, een 10,1 inch touchscreen, een multifunctioneel, met leer bekleed stuur, DAB+-radio, lichtmetalen wieen, ledkoplampen en elektrisch verstelbare spiegels met verwarming. Met individuele opties en optiepakketten zijn ook individuele wensen perfect in te vullen.

Zoals gezegd staat de nieuwe Audi A3 Sportback in mei bij de dealers. Uitgebreide technische specificaties volgen samen met Nederlandse prijzen in de aanloop naar de marktintroductie.