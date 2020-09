Audi A3 Sportback als plug-in hybride

De nieuwe Audi A3 Sportback maakt kennis met een plug-in hybride aandrijflijn, maar het gaat niet om de 245 pk sterke motorisering die we al kennen van bijvoorbeeld de Golf GTE en Octavia iV RS. Nee, de plug-in hybride A3 Sportback 40 TFSI e is een stuk milder.

De A3 Sportback 40 TFSI-e heeft een 150 pk en 250 Nm sterke 1.4 TFSI benzinemotor onder de kap, die samenwerkt met elektromotor die 109 pk en 330 Nm afgeeft. Dat levert een systeemvermogen op van 204 pk en 350 Nm. Net als bij de vorige plug-in A3, de A3 e-tron, is de elektromotor verwerkt in de zestraps S-tronic automaat. Kennen we deze aandrijflijn van een andere plug-in van de Volkswagen Groep? Nou en of. Ook de Golf is met deze plug-in hybride hardware beschikbaar, maar dan onder de noemer eHybrid.

Actieradius

Met deze plug-in hybride aandrijflijn sprint de Audi A3 Sportback 40 TFSI e in 7,6 seconden naar 100 km/h. Zijn topsnelheid is vastgesteld op 227 km/h. Minstens zo interessant is de elektrische actieradius. Het 13 kWh accupakket, dat zich onder de achterbank bevindt, is volgens de WLTP-cyclus goed voor een elektrisch rijbereik van 67 kilometer. In elektromodus ligt de topsnelheid op 140 km/h. Een 230v-laadkabel is standaard en daarmee kun je met een maximum van 2,9 kW laden. In iets minder dan vier uur is het accupakket weer vol.

Vanbuiten is de gestekkerde A3 Sportback onder meer te herkennen aan zijn speciale 16-, 17- of 18-inch lichtmetalen wielen. Opvallend is de led-dagrijverlichting. Deze uit 15 ledjes opgebouwde pitjes hebben een e-signatuur, een verwijzing naar de plug-in hybride aandrijflijn. De bagageruimte van de plug-in A3 Sportback heeft een inhoud van 280 liter, daarmee is de ruimte achterin 100 liter kleiner dan die van de conventionele versies.

De plug-in hybride Audi A3 Sportback 40 TFSI-e staat nog dit jaar bij de Europese dealers. Nederlandse prijzen volgen.