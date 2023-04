Audi zorgt toch voor klein F1-feestje in China

Afgelopen weekend had eigenlijk de Grand Prix van China plaats moeten vinden, maar voor het vierde jaar op rij gooiden de lokale coronamaatregelen roet in het eten. Auto Shanghai kan wél gewoon doorgaan en daar op de beursvloer zorgt Audi toch nog voor een beetje F1-nieuws.

De Formule 1 kan al enkele jaren geen acte de présence meer geven in China en dat terwijl de sport er alsmaar populairder wordt. Zeker nu Guanyu Zhou het land in de sport vertegenwoordigt bij Alfa Romeo. Laat dat nou net het team zijn dat per 2026 onder de vlag van Audi in de F1 opereert. Dat Audi de beursvloer in Shanghai als perfect podium ziet om weer even een update te geven over zijn F1-plannen, is dus niet helemaal uit de lucht gegrepen.

Schokkende aankondigingen zijn er niet, maar niemand minder dan Audi-CEO Markus Duesmann presenteert in China de showauto in Audi-kleuren en praat samen met bestuurslid Oliver Hoffmann de aanwezigen bij over de huidige stand van zaken. In Duitsland wordt al hard gewerkt aan de aandrijflijn. In eerste instantie nog met een eencilinder testmotor, die sinds eind 2022 getest wordt. “In de lopende conceptfase van de krachtbron wordt vandaag de basis gelegd voor onze aandrijflijn voor 2026", aldus Hoffmann. Hij verklaart dat het de bedoeling is dat eind dit jaar de eerste volledige aandrijflijn, dus met 1.6 V6 en de hybride componenten, op de testbank staat. Audi heeft dan nog iets meer dan twee jaar voordat de motor aan het echte werk moet beginnen.

Het testen van de totale aandrijflijn gebeurt in een gloednieuw gebouw van 3.000 vierkante meter in Neuburg, die in de tweede helft van dit jaar deels opengaat en begin volgend jaar helemaal klaar moet zijn. Aan het eind van dit jaar zullen er zo'n 300 mensen betrokken zijn bij het Audi F1-project. Uiteraard worden dat er nog veel meer tegen de tijd dat Audi en het Zwitserse Sauber F1-team (nu zoals gezegd nog onder het label van Alfa Romeo actief in de Formule 1) officieel samen aan de slag gaan. Sauber is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het chassis.