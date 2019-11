Prijs Audi R8 RWD bekend

We gaan even lekker ‘back to basics’ met de Audi R8, want de prijs van de nieuwe RWD-versie is bekend.

Voor wie het gemist heeft: de RWD is de opvolger van de Audi R8 RWS en is in feite die auto in faceliftvorm. Toch is er een belangrijk verschil, want waar de RWS een in gelimiteerde oplage beschikbare ‘special edition’ was, is de RWD ‘gewoon’ een modelvariant.

De instapversie van de R8 om precies te zijn, want zoals de naam al suggereert levert de RWD z’n quattro-vierwielaandrijving in. De achterwielaangedreven R8 is er vanaf €225.595, tegen €237.885 voor een reguliere R8 V10. Behalve één aangedreven as leveren RWD-kopers ook 30 pk in. De sprint van 0 naar 100 is daarmee alsnog in 3,7 tellen achter de rug, terwijl de quattroversie hier in z’n nieuwste vorm 3,4 seconden voor uittrekt.

De R8 RWD is er ook als open Spyder en kost dan €241.055. Dat is iets meer dan een vierwielaangedreven coupé, maar nog altijd stevig minder dan de €253.345 die Audi voor een open R8 met een quattro-badge vraagt.