Audi Q9 in iets andere gedaante op pad

De Mercedes-Benz GLS en BMW X7 krijgen binnenkort concurrentie van de Audi Q9. Ook in de hoogste regionen van autoland lijkt de Q9 zich te gaan roeren, mogelijk als Horch.

Je hebt aan de Mercedes-Benz GLS al een flink luxe SUV, maar er is in de vorm van de Mercedes-Maybach GLS nog een overtreffende trap. Audi gaat mogelijk voor eenzelfde aanpak met de Q9. De Audi Q9 werd al meermaals testend gespot, maar nu is er eentje op de foto gezet die wat anders is aangekleed.

Dat wil zeggen: we zien een klassieker aandoende grille, twee met horizontale spijltjes ingevulde luchtinlaten onderin de voorbumper en subtielere uitlaateinden. Het zou kunnen dat de subtielere aankleding hoort bij juist een wat meer op luxe gerichte uitvoering dan we eerder zagen; de Audi Q9 Horch. Opvallend is verder dat Audi de achterlichten al een stukje minder bedekt met camouflageplakkers. Daardoor is te zien dat de achterlichten naar onderen in een punt uitlopen, zoals we bijvoorbeeld van de nieuwste Audi A6 Avant kennen.

De Audi Q9 komt volgend jaar op de markt, zo werd onlangs bevestigd. Daarnaast komt er ook een fonkelnieuwe Q7, die er sterk op gaat lijken.