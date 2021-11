Audi A8 L Horch gaat Maybach S-klasse te lijf

Audi heeft de gefacelifte A8 in China alvast aan de wereld voorgesteld, maar niet op een heel gebruikelijke manier. Het merk presenteert er namelijk vooralsnog alleen de A8 L Horch, een variant die nog langer is dan de A8 L. De Audi A8 8 L Horch strekt zich uit over een afstand van 5,42 meter en is daarmee 12 centimeter langer dan de A8 L, een variant die op zijn beurt al 13 centimeter langer is dan de reguliere A8. Ook de wielbasis van de A8 L Horch is uitgerekt. Met zijn wielbasis van 3,26 meter krijgt de A8 L Horch er ten opzichte van de A8 L 13 centimeter bij.

Je voelt hem waarschijnlijk al aankomen: de A8 L Horch dient als directe concurrent voor de overtreffende trap van de S-klasse: de Maybach S-klasse. De Mercedes-Maybach S-klasse is 5,5 meter lang en heeft 3,4 meter tussen de voor- en achteras. Wat het formaat betreft wint de Maybach-versie dus, al is het concept van de A8 L Horch verder vergelijkbaar met dat van die über-S. Ook de A8 L Horch moet de klant vooral op de captain seats achterin behoorlijk kunnen verwennen. Tussen de riant ogende zetels zit een console met daarin gekoelde bekerhouders en een display om onder meer het lokale klimaat aan te kunnen sturen.

Opvallend nieuws: de A8 L Horch is alleen voor de Chinese markt voorgesteld en vooralsnog is niet bekend of de Maybach-concurrent ook naar Europa komt. Helemaal irrelevant is deze extra lange en nog luxueuzere A8 in ieder geval niet, hij laat namelijk al zien hoe de gefacelifte A8 wordt vormgegeven. De A8 krijgt een vernieuwde neus met daarin nieuwe koplampen, exemplaren waar voortaan een hapje uit genomen is. De grille lijkt iets minder breed en natuurlijk is ook het bumperwerk helemaal nieuw. De nu met oled-techniek bedeelde achterlichten hebben een nieuwe lichtsignatuur. Minstens zo opvallend zijn niet alleen de 20-inch wielen van deze Horch-versie, maar ook de H-logo's die op de naafkappen ervan en bij de achterportieren zijn geplaatst.

De naam Horch is nieuw in het recente verleden van Audi, maar niet in de verre Audi-geschiedenis. Horch was een automerk dat in 1904 werd opgericht en waar Audi in de jaren 20 van de vorige eeuw min of meer uit voortvloeide. Horch-oprichter August Horch verloor de rechten op het gebruik van zijn eigen naam en vertaalde die vervolgens in het Latijn naar 'Audi'. In 1928 werden Audi en Horch samen met DKW en Wanderer samengevoegd onder de noemer Auto Union. Nadat Auto Union in het bezit kwam van Volkswagen ging uitgerekend Daimler-Benz er met de merknaam Horch vandoor. Sinds de jaren 80 is Horch weer in handen van Audi en het is nu voor het eerst dat de naam terugkeert op een auto.

De Audi A8 L Horch heeft in China een 340 pk sterke 3.0 V6 onder de kap, opvallend genoeg geen grote V8 dus. Meer informatie over de voor de Europese markt bestemde versie van de vernieuwde A8 verwachten we binnenkort.