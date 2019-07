Audi Q3 Sportback onthuld

Alsof er nog niet genoeg Q'tjes waren, vult Audi de range opnieuw aan. Ditmaal met een compacte cross-over, want die hadden ze nog niet in het gamma: hier is de Audi Q3 Sportback.

Dat deze cross-over Q3 in de naam heeft, betekent uiteraard veel verwantschap, maar de Audi Q3 Sportback is meer dan een ranker getekende Q3. Evengoed is het natuurlijk vooral de andere koets dit als eerste in het oog springt. Natuurlijk loopt de achtersteven een stuk schuiner af. Bovendien is de taillelijn wat lager en dat geldt ook voor de hele koets, die 2,9 cm verder van de hemel verwijderd is. Het effect wordt optisch versterkt doordat de auto 1,6 cm langer is. De grille is groter en geaccentueerd met een zilverkleurige omlijsting. 17 inch lichtmetalen wielen zijn standaard, de S Line krijgt 18 inch. 19 en 20 inch staan op de optielijst.

Bagageruimte

Vanbinnen is het onderscheid met de gewone Q3 minder groot. Het dashboard is een op een overgenomen, maar anders dan in de meer hoekige broeder is in de Q3 Sportback het digitale Virtual Cockpit standaard. De bagageruimte meet net als de gewone Q3 530 liter. De achterbank is in drie delen verschuifbaar in de rijrichting over een afstand van 13 cm, waardoor je 622 liter creëert. Met alles plat kan 1.400 liter mee en dat is wel net wat minder dan de Q3, die 1.525 liter kan laten verdwijnen. De beenruimte achterin is netjes, hoofdruimte is voor ondergetekende (1,90 m) net aan.

Audi Drive Select

Zoals gezegd zit het onderscheid ook onderhuids. De Audi Q3 Sportback heeft progressieve besturing en Audi Drive Select is standaard. Sportonderstel is een keuze, maar dan wel een die geen bijbetaling vergt. Het motorenpalet omvat bij de marktintroductie drie smaken. De benzineversie is een tweeliter 45 TFSI Quattro met 230 pk en 350 Nm. Een zeventraps automaat met dubbele koppeling (7 Gear S-Tronic) is standaard op deze uitvoering. Dat geldt ook voor de zwaarste diesel, de 40 TDI Quattro met 190 pk en 400 Nm. De 35 TDI met 150 pk en 340 Nm heeft een handgeschakelde zesbak en voorwielaandrijving, maar Quattro en automaat zijn wel bij te bestellen.

Mild hybrid

Korte tijd later volgt een 1,5-liter grote 35 TFSI met 150 pk en voorwielaandrijving en handgeschakelde zesbak. In combinatie met de optionele zeventraps automaat heeft deze motor cilinderuitschakeling en een 48V mild hybrid-systeem, waarmee hij tussen de 40 en 160 km/h kan 'zeilen' (motor ontkoppeld en uitgeschakeld). Met deze ingrepen zegt Audi tot 0,4 liter per 100 km te kunnen besparen.

S Line

De Audi Q3 Sportback komt er in drie uitvoeringsniveaus: Basic, Interiour Design Selection en S Line. De twee duurste hebben sportstoelen met felgekleurde stiksels. De Interiour Design Selection heeft wat extra accenten, alcantara-afwerking op armleuningen en instrumentenpaneel en sfeerverlichting.

Prijzen en beschikbaarheid van de Audi Q3 Sportback worden in een later stadium bekendgemaakt.