Audi scherpt R8 LMS GT4 aan

Het gebeurt niet dagelijks dat er meerdere nieuwtjes te melden zijn over de Audi R8, maar vandaag is dat wél het geval. Naast de nieuwe R8 RWD onthult Audi namelijk ook de aangescherpte versie van de R8 LMS GT4.

Nou moet je als je een Audi R8 wilt aanschaffen sowieso al goed in de slappe was zitten, maar het kan altijd extremer. Wie een R8 wil die op sportief gebied een klap verder gaat dan een regulier exemplaar, kan bij Audi aankloppen voor de LMS GT4. Die is, net als de R8 RWD, nu ook helemaal up-to-date gebracht.

Net als de 'gewone' R8's is het uiterlijk wat aangescherpt, maar de veranderingen zijn voornamelijk onderhuids. Dat is immers wat er vooral toe doet bij deze circuitversie van de R8. Zo is de tractiecontrole en het ABS-systeem volgens Audi nu nauwkeuriger aan te passen aan de wensen van de 'coureur'. De aanpassingen worden gedaan vanaf het uit de GT2-versie overgehevelde stuur, met behulp van twee draaiknoppen. Zo kan de bestuurder tijdens een rondje over het circuit direct reageren op veranderende omstandigheden. Ook is het voortaan mogelijk om de afstelling van de auto op te slaan, zodat er bij een eventuele coureurswissel direct kan worden overgeschakeld naar een gepersonaliseerde afstelling.

De LMS GT4 is zoals gezegd enkel te gebruiken op afgesloten circuits. Wereldwijd zijn er diverse kampioenschappen die ruimte bieden aan eigenaren van de LMS GT4 om het tegen elkaar en tegen andere GT4-auto's op te nemen. Volgens de huidige reglementen mag de auto niet meer dan 495 pk hebben en dat is dan ook het vermogen dat in dit geval uit de 5,2-liter V10 wordt geperst. Ter vergelijking: de 'normale' R8 V10 levert met 570 pk veel meer vermogen. Uiteraard is de GT4 wel een klap lichter en is de auto met meer racerij- onderdelen toegerust. Volgens Audi is nog altijd 60 procent van de onderdelen van de LMS GT4 uitwisselbaar met straatlegale R8's.