Audi kondigt minder krachtige E-tron aan

Iedere E-tron-koper werd tot nu toe door Audi vriendelijk doorverwezen naar de 55 Quattro-versie die als enige in de prijslijsten staat. Tot nu, want Audi komt met een minder bedeelde E-tron: de 50 Quattro. Voor de gegadigden goed nieuws: hij staat voor het einde van het jaar bij de dealers.

De Audi E-tron 50 Quattro krijgt twee elektromotoren die een totaal vermogen van 230 kW en 540 Nm koppel verzorgen. Wat natuurlijk een heikel punt bij elektrische auto’s blijft, is de actieradius. Dat neemt als vanzelfsprekend iets af in vergelijking met de krachtigere 55 Quattro. Die komt volgens officiële WLTP-cijfers 411 kilometer ver, Audi belooft voor de 50 Quattro een actieradius van meer dan 300 kilometer. Op hoeveel dit precies uitkomt, is dus nog even afwachten. Een minder hoge capaciteit van de accu (71 kWh i.p.v. 95 kWh) speelt hierbij de hoofdrol.

De E-tron 50 Quattro kan tot 120 kW laden waarmee de accu binnen dertig minuten weer tot 80 procent geladen is. Iedereen die de elektrische Audi gewoon aan het wisselstroom wil laden, heeft de beschikking over een laadcapaciteit van 11 kW. Hiervoor is meer geduld nodig. Zeven uur geduld om precies te zien. Qua prestaties levert de E-tron ook iets in: de topsnelheid neemt van 200 km/h af naar 190 km/h, een sprint naar de 100 duurt nu 7,0 seconden (i.p.v. 6,6 seconden).

Bijtellend Nederland heeft geluk, want de Nederlandse importeur belooft dat de minder krachtige én dus goedkopere E-tron nog voor de jaarwisseling bij de dealers staat. Hierdoor betaalt men nog steeds 4 procent bijtelling over de eerste €50.000, in plaats van de 8 procent in 2020. De huidige prijs van de E-tron 55 Quattro is vastgesteld op €84.100. De mildere 50 Quattro duikt hier vanzelfsprekend onder, maar met hoeveel is nog niet duidelijk.