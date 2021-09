Audi Grandsphere: autonome superlimo

Audi presenteert de tweede auto in een reeks van drie ‘-sphere’-concepts. De Grandsphere is een luxe, uiteraard elektrische limousine die volgens Audi realistischer is dan het lijkt.

De Audi Grandsphere – de fabrikant schrijft het zonder hoofdletter, maar wij doen het maar even zo – is met recht een limousine, want met 5,35 meter is hij langer dan een A8L. De Grandsphere wint het ook van die lange A8 als het gaat om wielbasis, maar is wel zo’n 10 cm lager. Dat levert een uiterst langgerekt profiel op, wat nog wordt geaccentueerd door het feit dat de zijruitpartij in tweeën is gesplitst en daarmee lager lijkt dan hij werkelijk is. Dit Subaru SVX-achtige stijlkenmerk is door Audi in een andere vorm al eerder toegepast, op de Ai:Con-concept. Volgens Audi blijft het op dit vlak niet bij luchtfietserij, maar is de opgesplitste zijruit ‘op weg naar serieproductie’.

Etalage

Uiteraard zijn er de nodige visuele overeenkomsten met de eerder in deze reeks gepresenteerde Skysphere. Zo zien we de kleine, geknepen koplampen en achterlichten terug. De invulling van de ‘grille’, toch een belangrijk kenmerk van een familiegezicht, is juist opvallend anders. Audi wil ook bij elektrische auto’s vasthouden aan de single frame en doet dat op dit moment ook al, maar vult het oppervlak tussen de koplampen wel steeds anders in. Waar het ‘frame’ bij de Skysphere vooral uit ledjes bestond, zien we bij de Grandsphere een soort etalage met daarin een gaas-achtig motief in de stijl van een echte grille. Audi lijkt dus nog wat mogelijkheden te onderzoeken op dit gebied, maar is in alle gevallen van plan om de voor rij-assistentiesystemen benodigde sensoren op deze plek te verstoppen.

Voorin moet je zijn

De uiterst langgerekt passagierscabine, gigantische (23-inch) wielen en vloeiend aflopende daklijn zorgen ervoor dat de Grandsphere bepaald geen traditionele sedan is om te zien. Het gaat volgens Audi echter niet zozeer om de buitenkant, maar vooral om de binnenkant. Dat moet alle luxe en comfort bieden, met als opvallend verschil met een traditionele limousine dat het toppunt van dat comfort niet achterin, maar juist voorin te vinden is. Dat kan ook, want uiteraard is de Grandsphere in Audi’s toekomstvisie grotendeels autonoom.

De overeenkomst tussen de drie Sphere-modellen is dat ze op level 4 autonoom kunnen rijden. Net als de B-stijlloze, uit elkaar openende portieren van de Grandsphere is dat voor een concept-car moeilijk bijzonder te noemen. Audi vult de boel echter wel op eigen wijze in. Het interieur is bijzonder strak en opgeruimd. Het dashboard staat ver weg en bestaat uit weinig meer dan een houten (!) oppervlak waarop allerlei informatie wordt geprojecteerd. De bediening gaat niet met aanrakingen, maar met gebaren en door, jawel, oogbewegingen. In de deur is nog wel een fysieke knop ondergebracht, voor onder meer de klimaatbediening. Kennelijk hebben ze ook bij Audi inmiddels door dat die functie nimmer in een scherm mag verdwijnen …

Potje sturen

Bovendien stelt Audi dat de Grandsphere een plek moet zijn waar je juist helemaal tot rust komt. ‘Digitaal detoxen’, zoals dat met een hippe term heet. De auto moet je dus zeker niet overladen met informatie. Wie juist tot rust komt van een lekker potje sturen, kan met één simpel commando het stuur laten uitklappen. Uit een luik in het ‘dashboard’ komt dan geruisloos een hele console tevoorschijn, inclusief instrumentarium en alle benodigde bedieningselementen.

750 km

De basis van de Grandsphere wordt gevormd door het PPE-platform, de EV-basis waarop onder meer ook de A6 e-tron komt te staan. De auto heeft twee elektromotoren met in totaal 530 kW, ofwel 720 pk, en 960 Nm. Het sprintje van 0 naar 100 neemt iets meer dan 4 seconden in beslag, terwijl een accu van 120 kW moet zorgen voor een actieradius van dik 750 km. Een 800V-laadstructuur draagt bij aan een maximale snellaadsnelheid van 270 kW.

EQS-concurrent

Na de sportieveling Skysphere en limousine Grandsphere volgt volgend jaar nog de Urbansphere, die kennelijk meer op stadsgebruik is toegespitst. Audi meldt echter dat de Grandsphere de meest productierijpe auto van de drie is en voorziet dat een soortgelijk elektrisch model al halverwege dit decennium in het gamma zou kunnen worden opgenomen. Dan zou het in eerste instantie wel gaan om een product náást de bestaande A8, want Audi is niet blind voor het feit dat de doorsnee A8-koper al wat ouder en wellicht ook wat traditioneler is dan gemiddeld. Daarmee zou Audi ineens een ideale concurrent voor de Mercedes-Benz EQS in huis hebben, al duurt het dus nog wel even voor het zover is.