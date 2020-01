'Audi, BMW en Mercedes in trek bij egocentrische man'

Er bestaan tal van vooroordelen over automerken en de mensen die je daarbij achter het stuur treft. Volgens Fins onderzoek zou één van die vooroordelen best eens kunnen kloppen. Mannen met een hoge eigendunk hebben volgens het onderzoek een voorkeur voor de merken Audi, BMW en Mercedes.

Natuurlijk is de ene Audi-, BMW- of Mercedes-rijder de andere niet, laten we dat vooropstellen. De merkkeuze zegt lang niet alles over de bestuurder. Toch heeft de Universiteit van Helsinki in een onderzoek van zijn Social Science-tak ontdekt dat er wel een bepaalde groep bovengemiddeld vertegenwoordigd is bij die merken. De wat meer egocentrische man, met een wat koppig en recalcitrant karakter heeft een voorkeur voor deze merken. Bij de vrouwelijke onderzoekskandidaten werd er amper een verband gevonden tussen een bepaald karakter en de autokeuze. Die zouden hun auto minder als statussymbool zien.

De universiteit meldt dat voor het onderzoek 1.892 Finse consumenten naar hun autokeuze, gewoonten en welvaart zijn gevraagd. Daarbij maakte een persoonlijkheidstest onderdeel uit van het onderzoek. Er is gericht gezocht naar een verband tussen de keuze voor een auto met een 'hoge status' en bepaalde karaktereigenschappen. Concreet onderzocht de universiteit vijf persoonlijkheidstrekken (de Big Five): openheid, neuroticisme, extraversie, atruïsme en consciëntieusheid.

Onderzoeker Jan-Erik Lönnqvist geeft aan dat hij in het dagelijks leven een verband dacht te herkennen en dat dat de aanzet voor het onderzoek was: "Ik had het idee dat mensen die het vaakst door rood rijden, voetgangers geen voorrang geven of gewoon roekeloos rijden het vaakst in snelle Duitse auto's reden." De karaktereigenschappen die het vaakst werden aangetroffen bij mensen met één van de duurdere Duitse merken verklaren volgens hem veel: "Die eigenschappen zijn een goede verklaring voor de wens om een auto met een hoge status te rijden. Ze zien zichzelf als superieur ten opzichte van anderen en laten dat graag zien. Dezelfde eigenschappen verklaren waarom juist die mensen vaker verkeersovertredingen begaan dan anderen." Enige nuance is wel op zijn plaats: Lönnqvist ontdekte dat ook 'nette en georganiseerde' mensen eerder voor deze merken kiezen.