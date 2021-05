Audi 100/Audi A6 C4 – Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Eerst maar eens een stukje achtergrond bij deze facelift. De 200, het duurdere zustermodel van de eerdere twee generaties 100, had na de komst van de nieuwe 100 in 1991 het veld geruimd. Er was immers ook nog een Audi V8, feitelijk een 200 met achtcilinder en die moest opboksen tegen de BMW 7-serie en Mercedes S-klasse. Dat leidde niet tot het gewenste resultaat, er moest grover geschut aan te pas komen.

En zo geschiedde. De A8 met zijn aluminium space frame kwam, de eerste serieuze limo van Audi en dat was ook de start van een nieuwe en nog steeds gevoerde naamgeving van de modellen. De aanduiding letter-cijfer zou voortaan voor alle Audi’s gehanteerd worden. Voor de 80 geen probleem, die was in 1994 aan vervanging toe en die kwam er met de eerste A4. De 100 C4 was op dat moment nog maar drie jaar oud maar ze zagen het in Ingolstadt niet zitten om de auto die wedijverde met de Mercedes W124 (die in dezelfde periode hernoemd werd van 200/300-serie naar E-klasse) nog drie jaar als 100 in de showroom te hebben staan.

De oranje knippers bij de koplampen zijn bij de eerste A6 (de gefacelifte 100 dus) wit geworden. In de jaren 1991-1994 hadden dikkere uitvoeringen, zoals de 100 S4, soms wel wit glas voor de knipperlichten. En toen -ie nog 100 heette zaten de mistlampen (niet standaard op elke uitvoering) onderin de bumpers, bij de A6 zaten alle verlichtingsfuncties in de normale koplampen. Die zijn trouwens iets anders van vorm. De A6 heeft nog net zo’n over de neus gedrapeerde grille als de laatste 100, maar de hoeken ervan lopen wat meer over de lampen. Aan de achterzijde vallen de kleinere lichtunits op, zowel de sedan als de Avant heeft daardoor een gladdere achtersteven dan de 100. Toch valt er iets te zeggen voor die van de hoek tot aan de kentekenplaat doorlopende achterlichten. De eerste A6 toont er vanachter vooral braver door dan de 100 die zowel als sedan en als Avant een dikkere kont had. Ook zijn de zwarte vlakken in de bumpers verdwenen, wat de eerste A6 extra glad maakt.

Naar welke versie gaat jouw voorkeur uit bij de 'Audi C4'? Naar de versie die nog 100 heette, of toch naar de A6?