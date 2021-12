Aston Martin V12 Vantage komt terug

In een tijd waarin de ene na de andere sportieveling extra pk's put uit een elektromotor lepelt Aston Martin doodleuk een dikke twaalfcilinder in de Vantage. Het merk bevestigt namelijk dat het volgend jaar de V12 Vantage aan zijn portfolio toevoegt.

Aston Martin geeft het logo van de V12 Vantage vrij en slingert daarbij een korte video de wereld in waarin het geweldige gejank van de twaalfcilinder is te horen. Het lijkt de laatste keer te worden dat je bij Aston Martin kunt aankloppen voor een sportcoupé met V12. Aston Martin omschrijft de V12 Vantage namelijk niet als 'Limited Edition', maar noemt het specifiek een 'Final Edition'. Dat wekt ook de suggestie dat de V12 Vantage het einde inluidt voor de huidige generatie Vantage, al bestaat die auto pas sinds eind 2017.

Het is niet de eerste keer dat Aston Martin met een V12 Vantage komt. Zo'n 14 jaar geleden hing het merk de V12 uit de DB9 in de V8 Vantage, met de V12 Vantage dus als gevolg. De nieuwe V12 Vantage belooft verre van kinderachtig te worden. De dit jaar gepresenteerde en in gelimiteerde oplage te bouwen V12 Speedster had immers een 700 pk sterke geblazen 5.2 V12 en in de DBS Superleggera stampt die twaalfcilinder er maar liefst 725 pk uit. De huidige Vantage is er vooralsnog alleen met V8.

Dat er een nieuwe V12 Vantage in het vat zit, is eigenlijk geen verrassing. Eerder dit jaar konden we je testexemplaar van de V12 Vantage laten zien, compleet met centraal geplaatste uitlaatpijpen en een hele rits koelopeningen in de motorkap om de V12 van genoeg koeling te voorzien. Op naar 2022.