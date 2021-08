Aston Martin Vantage met V12 is onderweg

In 2007 besloot Aston Martin om de enorme V12 uit de DB9 in de V8 Vantage te lepelen. De aldus ontstane V12 Vantage lijkt een product uit lang vervlogen tijden, maar afgaande op deze beelden broedt Aston Martin gewoon op een herhaling van dit geintje.

Dat er wat met deze Aston Martin Vantage aan de hand is, is wel duidelijk. De auto is rommelig beplakt met onderdelen, is veel breder dan het origineel en heeft een opvallende rij openingen in de motorkap. Met name dat laatste doet sterk denken aan de V12 Vantage, die om de V12 te koelen ook een indrukwekkende batterij koelsleuven had.

De spionagefotograaf meldt dat er uit de centraal geplaatste uitlaatpijpen – ook nieuw – een V12-achtig geluid kwam. Als Aston Martin werkelijk bezig is met het combineren van zijn kleinste model en zijn grootste motor, dan gaat het uiteraard om de nieuwe, 5,2-liter turbo-V12 uit de DB11 of de DBS. In de DB11 levert dat blok tegenwoordig 639 pk, in de DBS 725 stuks. In beide gevallen zou het meer zijn dan de krachtigste versie van de ‘oude’ V12 Vantage, die het als V12 Vantage S tot 573 pk schopte.

Dan is er ook nog de naam. Bij de oude Vantage was de motor – V8 of V12 – immers het centrale deel van de typeaanduiding, nu niet meer. ‘Aston Martin Vantage V12’ is een logische kanshebber, maar er wordt ook gerept over ‘Aston Martin Vantage RS’. Die veelgebruikte tweelettercombinatie prijkte namelijk op de concept-car die voorafging aan de vorige Vantage met V12, waarmee dit knotsgekke cirkeltje mooi rond zou zijn.