Aston Martin eert 007

Toegegeven: het is een beetje een omslachtig feestnummer. Aston Martin viert namelijk het vijftigjarig bestaan van de zesde James Bond-film ‘On Her Majesty's Secret Service'. Men kiest voor die film aangezien James Bond toen rondscheurde in een olijfgroene Aston Martin DBS. De DBS Superleggera vijftig jaar later wordt in precies dezelfde kleur gespoten. Hij maakt alleen wel een sprongetje in het vermogen, want de 5,2-liter twin-turbo V12 met 725 pk en 900 Nm koppel.

Naast de speciale groene kleur verwerkt Aston Martin her en der carbon fiber, luchthappers en unieke wielen. Verder krijgt de auto een unieke metalen grille en verschillende emblemen. De speciale editie verschijnt in een - hoe kan het ook anders - totale oplage van 50 stuks op de weg aan het einde van dit jaar. De Britse prijs is vastgesteld op £ 300.007 (omgerekend € 340.673).

Het is daarnaast aannemelijk dat James Bond in de komende 27e film een DBS Superleggera bestuurt. Het merk hint in het persbericht heel nadrukkelijk op de samenwerking tussen de fabrikant en de filmmakers.