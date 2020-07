Aston Martin Callum Vanquish 25 in productietrim

Voormalig Jaguar- en Aston Martin-ontwerper Ian Callum presenteerde eind vorig jaar een vroege versie van een gemoderniseerde Vanquish. Die voluit Aston Martin Callum Vanquish 25 gedoopte Brit is nu in productietrim aan het daglicht voorgesteld.

Ian Callum kan maar moeilijk afscheid nemen van autoland en waarom zou de onder meer voormalig Jaguar- en Aston Martin-ontwerper ook. Callum stampte een eigen designbureau uit de grond en heeft samen met het in Zwitserland gevestigde R-Reforged de Aston Martin Vanquish onder handen genomen.

Zoals je bij het zien van de foto's waarschijnlijk al direct hebt gezien, betreft het hier niet de tweede generatie Vanquish die tussen 2012 en 2018 heeft verkocht. Welnee, de Aston Martin Callum Vanquish 25 'by R-Reforged' is gebaseerd op de eerste Vanquish die Aston Martin tussen 2001 en 2007 op de menukaart had staan, een auto waarvan het lijnenspel niet geheel toevallig door Ian Callum zelf op papier is gezet. De Callum Vanquish 25 is in feite een gemoderniseerde versie van het origineel. Volgens de Engelsen is de oer-Vanquish op meer dan 350 punten aangepast.

Dat begint al bij het uiterlijk. Zo heeft de herboren Vanquish een aangepaste snuit met een compleet nieuwe voorbumper, een exemplaar waarin een veel grotere onderste grille is gehuisvest dan bij het origineel (foto 7, 8 en 9). De verlichting aan de achterkant krijgt een compleet nieuwe indeling en de chroomstrip die zich voorheen tussen de units bevond, is vervangen voor een in carrosseriekleur gespoten exemplaar. Ook in het interieur zijn wijzigingen doorgevoerd. Zo is de werkplek niet alleen tot in de kleinste hoekjes en nisjes afgewerkt met koolstofvezel panelen en fraai gestikt leer, ook is de complete middenconsole vernieuwd. De knoppen van de klimaatregeling zijn op dezelfde wijze gerangschikt als bij het origineel, maar zijn stukken strakker uitgevoerd. Erboven nemen we zelfs een heuse startknop waar. Nog een verdieping daarboven heeft een nieuw infotainmentsysteem een plek gekregen. Het tussen de ventilatieroosters geplaatste analoge klokje is de spreekwoordelijke kers op de dashboardtaart.

Techniek

Natuurlijk zijn er ook technische updates doorgevoerd. De herboren Vanquish profiteert van aangepaste dempers en stijvere stabilisatorstangen. De auto ligt 1 cm dichter tegen het asfalt terwijl de spoorbreedte met maar liefst 6 centimeter is toegenomen. Leuk detail: R-Reforged benoemt nadrukkelijk dat de Callum Vanquish 25 niet aanvoelt als een spijkerharde coupé die vooral voor de circuits bedoeld lijkt te zijn "[...] zoals veel moderne GT's aanvoelen." De stoel is lager in de auto gemonteerd en de stuurinrichting moet net wat directer zijn dan die van het origineel.

De Callum Vanquish 25 is volgens zijn scheppers tot in detail aan de wens van de klant aan te passen. R-Reforged biedt zelf acht verschillende lakkleuren en drie verschillende soorten 20-inch wielen aan. Interessant is ook de keuze die je kunt maken wat transmissies betreft. De Callum Vanquish 25 komt namelijk beschikbaar met een handbak, met een zestrapsautomaat, maar ook meet een sequentiële versnellingsbak. Onder de motorkap houdt een aangepaste versie van de originele 5,9-liter V12 schuil, een machine die met 588 pk een klap sterker is dan de 528 pk sterke variant die in de Vanquish V12 S lag waar deze nieuwkomer op is gebaseerd.

Volgens de oorspronkelijke planning worden er slechts 25 exemplaren van deze Callum Vanquish 25 geproduceerd, auto's die stuk voor stuk zo'n €615.000 moeten kosten. Slik...