Vijf gebruikte Aston Martins voor de Bond-fan

Aston Martin DB7

We spelen een klein beetje vals met de eerste auto uit dit rijtje, want de DB7 is natuurlijk nooit een officiële Bondauto geweest. De eerste Aston uit het moderne Bond-tijdperk komt hierna, maar de DB7 is toch een interessante keuze. Het is namelijk de eerste Aston die het moderne en alom geliefde lijnenspel kreeg dat tot de dag van vandaag doorklinkt in het ontwerp van de DB11. Het oogt allemaal inmiddels wel wat gedateerd, zeker van binnen. De achterlichten komen overigens zelfs nog van een Mazda 323F, kortom; het werd later allemaal wel een stuk gelikter. Toch is de vraagprijs van €35.000 voor deze DB7 misschien wel aantrekkelijk, want dan rijd je wel een echte Aston. Niet die van James Bond, maar die van Johnny English. Maar dat hoeft niemand te weten.

Aston Martin Vanquish

Na een uitstapje naar BMW kwam James Bond in Die Another Day weer terug in een Aston Martin. De DB7 was vriendelijk overgeslagen, maar met Bond in de Vanquish werd het moderne Aston Martin een extra begerenswaardig merk. De Vanquish sloeg een duidelijke brug tussen de nog wat voorzichtig vormgegeven DB7 en de beduidend modernere DB9. In de film kreeg de spraakmakende auto er flink van langs, maar gelukkig is dit Nederlandse exemplaar er prima aan toe. Een lekker lage kilometerstand en helemaal in de goede kleur. Dat ga je echter ook merken op je bankrekening, want met €90.545 is de vraagprijs bepaald niet mals.

Aston Martin DB9

De kenner zal weten dat de DB9 nooit een officiële Bondauto is geweest, maar toch is dat maar deels waar. In Casino Royale deed de DBS namelijk zijn intrede als Bondauto, maar werd er voor een deel van de film een aangepaste DB9 gebruikt. De DBS was toen officieel nog niet op de markt en de film vormde een gigantisch uithangbord voor de sportievere broer van de DB9. De DBS is een aanzienlijke klap duurder dan de DB9 als occasion, dus deze grijze DB9 is een mooie manier om er als Bond bij te rijden en (met €42.900) iets vriendelijker voor je portemonnee te zijn.

Aston Martin DBS

Wil je toch liever voor het echte werk gaan, dan is er ook zeker een aantal gebruikte DBS'en te vinden. Dit exemplaar uit 2009 is helemaal goed als je bij Casino Royale en Quantum of Solace verliefd werd op de auto van Bond. Zoals gezegd is-ie wel een behoorlijke klap duurder dan de DB9. Hier ben je net geen ton voor kwijt. Maar goed, het is dan ook een DBS en geen DB9, hij is vijf jaar nieuwer en heeft zo'n 50.000 km minder gelopen. Als we even af mogen gaan op de foto's is het er ook nog eentje die net even wat meer liefde heeft gekregen dan de DBS van 007.

Aston Martin V8 Vantage

Oké, we spelen weer een klein beetje vals. Ook deze Aston Martin werd niet door Bond gereden, maar wie de meest recente Aston van 007 wil hebben, komt hiermee het dichtstbij. Bond rijdt namelijk alweer een tijdje in z'n oude vertrouwde DB5, nadat hij in Spectre kort in actie kwam in een DB10. Dat was een speciaal voor de film gebouwde auto, waarvan het lijnenspel uiteindelijk voor het grootste deel overgeheveld werd naar de V8 Vantage. Zo in het zilvergrijs kom je dus akelig dicht in de buurt van Bond's nieuwste Aston. Daarbij zal Bond in No Time to Die (de film die dit jaar uitkomt) ook in een V8 Vantage rijden, al moet-ie het grote doek delen met de DB5, de Valhalla en de DBS Superleggera. Of het echt dé nieuwe Bondauto wordt, valt dus nog maar te bezien.