Aston Martin DB12 Volante onthuld

Een krappe drie maanden geleden zag de Aston Martin DB12 het levenslicht en het kon natuurlijk nooit lang duren of ook de DB12 Volante zou naar voren geschoven worden. Nu is het zover!

In mei verraste Aston Martin enigszins met de presentatie van de DB12. Wat bleek? De Aston Martin DB12 is eigenlijk een doorontwikkeling van zijn voorganger, de DB11. Geef de Britten eens ongelijk. Na de DB9 was het immers nogal een uitdaging om met een geheel nieuw gelijnde auto te komen die diens grote schoenen kon vullen en datzelfde zal men ongetwijfeld na de DB11 ook hebben gedacht. Soms is een ontwerp sterk genoeg om er met enkele kleine aanpassingen nog door mee te gaan en dus komt de DB12 ondanks onder meer een geheel nieuw interieur, nieuwe koplampen en grotere grille toch vooral bekend voor de dag. Dat geldt ook zeker voor de Aston Martin DB12 Volante, die nu voor het eerst op je beeldscherm staat.

De open DB12 lijkt weliswaar ook sprekend op zijn voorganger, hij is volgens Aston Martin wel een stukje stijver. Dat is normaal al goed nieuws, maar zeker bij een cabriolet. Wat lichtvoetiger is hij ook altijd, want net als bij de dichte DB12 zit er niet langer naar wens een V12 in de neus, maar standaard de van Mercedes-AMG afkomstige 4.0 biturbo V8. Een 680 pk sterke krachtbron die is gekoppeld aan een achttraps automaat van ZF en waarmee de DB12 Volante in 3,6 seconden van 0 naar 96 km/h (60 mph) speert. Wie daarna het gaspedaal ingedrukt houdt, zal zien dat pas bij 325 km/h het versnellen ophoudt. Bekende cijfers? Dat kan kloppen; de DB12 Volante is net zo snel als de DB12 Coupé. Aston Martin begint nog dit kwartaal met de productie van de DB12 Volante en verwacht eind dit jaar al de eerste exemplaren te kunnen leveren.