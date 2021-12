Arrival presenteert 'Uber-auto'

Er wordt wel eens gekscherend gezegd dat een Mercedes-Benz E-klasse de perfecte taxi is. Daar denken ze bij Uber en Arrival anders over. Laatsgenoemde presenteert nu de Arrival Car, een elektrische auto die is ontstaan in samenwerking met Uber-chauffeurs.

Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat het Britse bedrijf Arrival en de taxidienst Uber samen werkten aan een auto. Arrival laat die simpelweg 'Car' gedoopte auto nu zien. Althans, het lijkt nog te gaan om een prototype. Uber-chauffeurs zijn maandenlang bij het ontwerpproces betrokken geweest om het zitcomfort, de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid te optimaliseren. Dat heeft geleid tot dit ontwerp.

De Arrival Car is een behoorlijk minimalistisch getekende auto, zowel vanbinnen als vanbuiten. Alles draait om functionaliteit. De Arrival Car biedt in de basis ruimte voor vier passagiers, maar naar wens kunnen de stoelen allemaal ingeklapt worden om meer bagageruimte te creëren. De passagiersstoel voorin kan dan zelfs in zijn geheel onder het dashboard schuiven. Achterin is er een zee aan beenruimte, zoals te zien is in onderstaande video, genoeg om zelfs grote reiskoffers nog voor je voeten te parkeren. Perfect voor onderweg naar een vliegveld of hotel.

Wat verder opvalt is dat er bij de Arrival Car behoorlijk veel glas gebruikt is. Grote ramen en een panoramadak moeten binnenin niet alleen voor een lichte en ruimtelijke sfeer zorgen, maar bieden ook goed zicht naar buiten. Vooral dat laatste is volgens Uber-chauffeurs erg prettig, aangezien ze nogal eens in krappe hoekjes moeten manoeuvreren en door drukke steden rijden. De B-stijl zit zo ver mogelijk naar achteren om ook het zicht op de dode hoek te optimaliseren. Het dashboard van de Arrival Car is behoorlijk eenvoudig qua opzet: op een centraal scherm wordt het gros van de zaken bediend en daarop kunnen ook de passagiers makkelijk meekijken naar bijvoorbeeld informatie over de rit.

Concretere details over bijvoorbeeld de aandrijflijn worden nog niet vrijgegeven. Ook is nog niet helemaal helder wanneer de Arrival Car werkelijk productierijp is en op de weg verschijnt. In ieder geval voor 2025, is te hopen voor Uber, want dan wil het bedrijf in Londen uitsluitend elektrisch rijden. Overigens verplicht Uber vanaf dat jaar onder meer in Amsterdam ook al zijn chauffeurs om elektrisch te rijden. In heel Europa moet dat in 2030 het geval zijn. Deze Arrival Car speelt daarin een belangrijke rol.