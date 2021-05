Uber gaat elektrische auto bouwen met Arrival

The Arrival Car, zoals de auto voorlopig heet, wordt nog dit jaar gepresenteerd, maar zal pas in het derde kwartaal van 2023 van de band rollen. Uber-chauffeurs worden de komende maanden bij het ontwerpproces betrokken om het zitcomfort, de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid te optimaliseren. Informatie over zaken als vermogen, accucapaciteit, laadvermogen en rijbereik is nog niet vrijgegeven. Volgens de ontwikkelaars rijdt een Uber-auto gemiddeld zo'n 45.000 tot 50.000 kilometer per jaar, ruim viermaal zo veel als een normale auto. Snel bijladen en een goede actieradius kunnen dus geen kwaad.

De elektrische Arrival Car komt van pas omdat Uber op termijn alleen nog maar ritten met volledig elektrische auto's wil uitvoeren. Dat moet in 2025 al het geval zijn in London, terwijl het bedrijf in 2030 ook in de rest van Europa geheel elektrisch wil zijn. In juni 2020 werd als onderdeel van dat streven Uber Green in Nederland geïntroduceerd. Daarmee kun je in Amsterdam en Rotterdam kiezen voor een rit met een volledig elektrische auto.

Hyundai

Zeer waarschijnlijk is er nog een derde grote partij op één of andere wijze betrokken bij deze ontwikkelingen: Hyundai. Dat merk maakte onlangs bekend dat het gaat samenwerken met Uber, waardoor Uber op grote schaal gebruik gaat maken van elektrisch aangedreven Hyundais. Tel daarbij op dat Hyundai ook al een samenwerking met Arrival heeft en dus is het aannemelijk dat Hyundai ook een vinger in de pap heeft bij de komst van de Arrival Car.