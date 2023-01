Arrival in zwaar weer: helft van personeel ontslagen

We kennen het ambitieuze Britse bedrijf Arrival van enkele bijzonder creaties. Zo verscheen in 2017 een elektrisch busje voor de Royal Mail, een opmaat naar meer elektrische bedrijfswagens. Arrival ontwikkelde daarvoor een speciaal modulair EV-platform dat de interesse van grote namen wekte. UPS meldde zich als toekomstige klant en reserveerde in 2020 maar liefst 10.000 elektrische busjes bij Arrival. Ook gingen dat jaar Hyundai en Kia in zee met het bedrijf, waarbij de Zuid-Koreanen €100 miljoen in het bedrijf investeerden. Het belangrijkste doel: samen elektrische bedrijfsauto's maken. In 2021 haakte Uber aan voor de ontwikkeling van een elektrische taxi, die aan het einde van dat jaar als 'Arrival Car' werd gepresenteerd.

Grootse plannen dus, alleen nu wordt het wat onzekerder of het er ook allemaal van gaat komen. Reuters meldt dat Arrival de helft van zijn personeelsbestand schrapt. Daarmee zouden er zo'n 800 mensen op straat komen te staan en dus nog eenzelfde aantal binnen de poorten blijven. Een flinke klap voor het bedrijf, maar het zou nodig zijn om financieel het hoofd boven water te houden. De operationele kosten zouden nu op omgerekend zo'n €27,5 miljoen per kwartaal uitkomen, waar dat anders het dubbele was geweest. De kostenbesparing houdt volgens Reuters ook verband met geplande uitbreiding naar de Verenigde Staten. Daar wil Arrival ook een tak opzetten en voertuigen gaan bouwen. Dat zou financieel uitdagender zijn gebleken dan waarop het bedrijf had geanticipeerd.