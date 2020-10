Arrival toont nieuw prototype van elektrische bestelbus

Arrival is weliswaar voor velen nog geen al te bekende naam, maar reken maar dat dat gaat veranderen in de komende jaren. In thuisland Verenigd Koninkrijk zal het op den duur wemelen van Arrivals. De lokale nationale postdienst, de Royal Mail, ging twee jaar geleden namelijk met het bedrijf in zee. Het mag een nieuwe generatie elektrische busjes gaan leveren aan de Royal Mail, in negen verschillende maten. De deal werd destijds beklonken met de onthulling van een als Royal Mail-bus uitgedost 'Alpha' prototype (zie foto hieronder). Daar heeft Arrival nu een aangescherpte opvolger van klaar.

Dit 'Beta'-prototype van de Arrival Van is, zo laat het bedrijf aan InsideEVs weten, tot stand gekomen na grondig overleg met Royal Mail en de andere belangrijke toekomstige afnemer, UPS. UPS, dat al 10.000 elektrische bussen heeft besteld bij Arrival, zou onder meer nog wat aanmerkingen hebben gehad op het eerdere prototype. Het leidde ertoe dat onder meer de vrij hoge touringcar-achtige voorruit plaats heeft gemaakt voor een kleiner en schuiner exemplaar. De neus is simpel gezegd een stuk meer op die van een conventionele bestelbus gaan lijken. Ook is er beeld van een zeer minimalistisch maar modern vormgegeven cockpit.

De Van staat op een modulair platform, waarmee volgens Arrival tal van verschillende varianten van de Van mogelijk zijn. De uiteindelijke productieversie komt er dus in verschillende maten, zowel qua lengte als hoogte, maar ook met diverse verschillende accupakketten. Uiteraard zo goed mogelijk ingespeeld op de verschillende doeleinden waar de busjes voor ingezet gaan worden. Arrival gebruikt accu's van het bekende Chinese LG Chem en stelt zelf de accupakketten samen. Een capaciteit van 44 kWh tot maximaal 130 kWh wordt genoemd. Met die laatste moet uiteraard ook postvervoer over langere afstanden door het land mogelijk zijn.

Arrival mikt op de eerste leveringen in het begin van 2022. Voor die tijd krijgen we uiteraard nog een productieversie te zien, maar reken er maar op dat dit Beta-prototype er al dichtbij zit. Arrival mikt op een jaarlijkse productiecapaciteit van 50.000 voertuigen in haar fabriek in het Britse Banbury.

Hyundai en Kia

Dat Arrival een bedrijf is om rekening mee te houden, dat blijkt natuurlijk al uit het feit dat onder meer een groot internationaal bedrijf als UPS er al een fikse order heeft geplaatst. Een ander interessant gegeven is dat Hyundai en Kia ook met Arrival in zee gaan. Dat werd begin dit jaar bekend. De merken steken gezamenlijk €100 miljoen in Arrival, voor de productie van elektrische bestelauto's. Het lijkt erop dat het daarbij (gezien de grote investering) meer om maatwerk gaat dan bij het hele verhaal hierboven. Op de modulaire 'Skateboard' genaamde basis moeten op den duur auto's verschijnen die waarschijnlijk qua ontwerp volledig naar wens van de Zuid-Koreaanse fabrikanten zijn. Niet alleen bestelauto's, maar waarschijnlijk ook 'auto's' voor personenvervoer. Denk daarbij niet aan auto's zoals we ze van die merken kennen, maar aan autonome stadsvoertuigen naar het idee van de dit jaar onthulde M.Vision Concept.