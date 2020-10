Ares S1 Project Spyder gaat mee met de trend

Van ronkende marketingtermen is Ares Design bepaald niet vies. De S1 Project Spyder is volgens de coachbuilder 'pure emotie', waarbij het bedrijf vooral een meer authentieke supercar-beleving nastreeft. Bij de dichte S1 Project sprak Ares van vergelijkbare termen, maar in de Spyder hebben de elementen in meerdere mate vrij spel op de bestuurder. Naar het voorbeeld van onder meer de McLaren Elva, Ferrari Monza en Aston Martin V12 Speedster ontbreekt de voorruit bij de S1 Project Spyder. In plaats daarvan zijn twee kleine kapjes geplaatst om de luchtstroom in goede banen te leiden. Die lucht komt vervolgens terecht in twee luchtinlaten die direct boven beide hoofdsteunen geplaatst zijn. Aan inlaatgeluid hoogstwaarschijnlijk geen gebrek, dus. De bronskleurige wielen en accenten passen op hun beurt weer bij het minimalistisch vormgegeven bruine interieur, dat rijkelijk voorzien is van leer en alcantara.

Verder is het design ongewijzigd ten opzichte van de dichte S1 Project. Het agressieve uiterlijk is gebleven, met een voorkant die wat weg heeft van een LMP1-racer en een achterkant die geïnspireerd lijkt te zijn op de Bugatti Chiron. De uitlaten zitten à la Porsche 918 Spyder bovenop de achtersteven. Daar moet een spectaculair geluid uit komen, want de 715 pk sterke V8 die achter de inzittenden ligt is ongeblazen en volgens Ares pas buiten adem bij 8.800 toeren per minuut. Ares heeft vermoedelijk het blok van de Chevrolet Corvette C8 als uitgangspunt genomen, maar het wordt niet duidelijk wat voor aanpassingen er precies zijn verricht. Via een achttraps automaat met dubbele koppeling vindt het vermogen zijn weg naar de achterwielen. Om ervoor te zorgen dat de S1 Project Spyder ook in de bochten zijn mannetje staat, beschikt hij over adaptieve dempers met Magnetic Ride Control.

Of en zo ja wanneer de Project S1 Spyder zijn weg naar de markt vindt, is nog niet bekend. Een prijs geeft Ares Design ook nog niet op. Een dichte S1 Project moet in ieder geval al € 500.000 opbrengen. De eerste leveringen daarvan moeten aan het eind van dit jaar plaatsvinden, maar de supercar is nog niet in levenden lijve gespot. Een kwestie van: eerst zien, dan geloven.