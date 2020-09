Ares S Project is heftig verbouwde Corvette C8

De in Italië gevestigde coachbuilder Ares Design komt met een geheel nieuwe creatie op basis van de Corvette C8, dat onthult oprichter en CEO Dany Bahar in een interview met het Britse Top Gear . De S Project, zoals de supercar gaat heten, lijkt echter in weinig opzichten meer op de donorauto.

Met de S Project wil Ares Design 'teruggaan naar de oorsprong', zoals ex-Lotus-CEO Bahar zelf verwoordt. Volgens hem zijn veel van zijn klanten bang om daadwerkelijk met hun technisch gecompliceerde en 'te krachtige' hypercars te rijden. De S Project staat op het chassis van de Corvette C8 en krijgt ook diens atmosferische 6,2-liter V8 mee. Het blok brengt zijn vermogen op de achterwielen over via een achttraps automaat met dubbele koppeling. Dat is dan ook meteen alles wat de S Project met zijn donorauto gemeen heeft. Het beoogde vermogen ligt met 705 pk namelijk ruim 200 pk hoger dan dat van de 'Vette. Bovendien moet de achtcilinder in de Project S maximaal 9.000 toeren kunnen draaien, waarbij het geluid volgens Bahar 'geïnspireerd is op de oude V10's van de Formule 1.'

Plastische chirurgie

Hoe Ares Design dat extra vermogen uit de V8 perst zonder de toevoeging van een turbo of supercharger, wordt uit het verhaal niet helemaal duidelijk. Mogelijk beschikt de S Project over de krachtbron van de nog aan te kondigen Corvette Z06. Volgens Bahar moet de klant echter niet het idee krijgen dat de S Project onderhuids een andere auto is. "We werken als een plastisch chirurg, waarbij we alles veranderen dat je kunt zien en voelen, iedere knop," zegt hij. "Ons doel is dat je geen idee moet hebben dat zich onderhuids een C8 bevindt." Over foto's van het interieur beschikken we niet, maar afgaande op het agressieve uiterlijk van het exemplaar op de foto's is die missie geslaagd. De S Project oogt haast als een LMP1-racer voor de openbare weg, waarbij de voorruit vrijwel tussen de voorwielen in staat. De daklijn is extreem laag, terwijl de achterkant met zijn doorlopende LED-strip wat weg heeft van de Bugatti Chiron.

De S Project is de meest recente creatie van Ares, dat eerder met onder meer een reïncarnatie van de DeTomaso Pantera op de proppen kwam. Van de S Project worden naar verluidt slechts 24 exemplaren gebouwd, die per stuk €500.000 euro op moeten brengen. Aan het eind van dit jaar moeten de eerste afleveringen al plaatsvinden. Ares Design weet verder te vermelden dat er andere varianten van de 'S' zullen volgen, waaronder twee goedkopere versies.