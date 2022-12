Nieuwe hippe elektrische stadsauto op komst

De elektrische Fiat 500e is momenteel misschien wel de compacte EV met het hoogste lifestyle-gehalte, maar die kleine Italiaan krijgt straks gezelschap van een minstens zo hippe elektrische rakker. Dit komt niet uit de koker van Fiat, Mini of Lancia, maar van Ares Modena.

Ares Modena is een coachbuilder die je wellicht kent van de machtige S1 Speedster. Dat is een op de Chevrolet Corvette (C8) gebaseerde exclusieve open exoot. In min of meer dezelfde categorie kwam Ares Design – een bedrijf van voormalig Lotus-topman Dany Bahar – al eerder met de Panther, een moderne interpretatie van de De Tomaso Pantera. Ares Modena houdt zich voornamelijk bezig met het exclusievere spul, maar komt ook met een eigen elektrische auto.

Tijdens een aandeelhoudersbijeenkomst in het Zwitserse Zürich kondigde Ares Design de komst van uiteenlopende producten aan die in 2023 in productie gaan, zoals een elektrische fiets, een elektrische step, een elektrische brommer én een elektrische motorfiets. Maar Ares gaat ook iets elektrisch met vier wielen maken: een compacte auto. Op foto's, geschoten tijdens de aandeelhoudersbijeenkomst, laat Ares het elektrische kleintje subtiel zien, maar AutoWeek heeft de patentplaten te pakken waarop de elektrische Ares veel beter zichtbaar is.

De kleine elektrische auto van Ares belooft een met retro-elementen overgoten modieus kleintje te worden. Helemaal in de stijl van de elektrische Fiat 500e. We zien een vierzitter met een stoffen roldakje, kleine ronde koplampen en diverse chroomkleurige accenten die van de Ares een behoorlijk klassiek ogend wagentje maken. Verder zien we al iets van het interieur. Een breed en plat display neemt hier zowel de rol van instrumentarium als infotainmentscherm op zich. Ongetwijfeld is de kleine elektrische auto van Ares Modena straks geen koopje.