Apple trekt topmanager Lamborghini aan voor autoproject

Apple huurt Luigi Tamborelli, tot voor kort topmanager van Lamborghini, in om een belangrijke rol te spelen in het autoproject van de techreus. Dat zeggen bronnen die dicht bij het vuur staan tegenover Bloomberg. De exacte rol van Tamborelli is nog niet duidelijk, maar het feit dat Apple hem toevoegt aan het personeelsbestand wijst erop dat het werk aan de 'Apple Car' nog steeds in volle gang is.

Tamborelli was bij Lamborghini 'head of chassis and vehicle dynamics' en werkt al 20 jaar bij de Italiaanse supercarbouwer. Hij was in die hoedanigheid onder meer verantwoordelijk voor het onderstel, de ophanging, besturing, remmen en wielen van de Urus, Aventador en Huracán. Kortom, Tamborelli is niet de minste persoon en heeft een aardige bak ervaring. Hij gaat dan naar verluidt ook een leidende rol spelen bij het ontwerpen van de 'Apple Car', maar wat hij precies gaat doen is nog niet duidelijk. Gezien zijn expertise zou het logisch zijn als hij een meer technische rol gaat aannemen.

Apple weigerde te reageren op de beweringen van de bronnen. Niet dat Apple ooit wél openheid toonde over het autoproject, dat intern 'Project Titan' wordt genoemd, want het bedrijf schijnt er al sinds 2014 mee bezig te zijn en al die tijd repte Apple er met geen woord over. Daarmee is het één van de grootste mysteries in autoland. Het project kampt bovendien met ups en downs. Apple leek de auto in 2024 te willen gaan introduceren, maar het is onbekend of men nog op schema ligt voor die deadline. Eind vorig jaar kreeg Apple nog een forse tegenslag te verduren toen Ford Doug Field, de leider van het autoproject, wegkaapte.