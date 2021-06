'Apple praat met acculeveranciers voor elektrische auto'

De vermeende elektrische auto waar Apple aan zou werken, is momenteel een van de grote mysteries van autoland. Vandaag duiken nieuwe geruchten op over Apple en zijn auto-avontuur. Apple zou onder meer met de Chinese bedrijven CATL en BYD om de tafel hebben gezeten over de levering van accu's voor een elektrische auto van de techreus. Dat blijkt uit berichtgeving van Reuters.

Volgens de bronnen waar Reuters zich op baseert zijn de gesprekken nog in een vroeg stadium en staat nog niet vast dat Apple daadwerkelijk met CATL of BYD in zee gaat. Apple zou als voorwaarde voor een deal willen dat de batterijfabrieken voor zijn elektrische auto in de Verenigde Staten worden gebouwd. CATL, dat onder meer batterijen levert aan Tesla, zou terughoudend zijn om een Amerikaanse fabriek te bouwen vanwege de politieke spanningen tussen Washington en Peking en zorgen over kosten.

Volgens de geruchten wil Apple zijn elektrische auto in 2024 op de markt brengen. De 'Apple Car' zou naast elektrisch ook geheel autonoom moeten zijn. Het project van Apple voor elektrische auto's heeft de naam 'Titan' en loopt al sinds 2014 toen een eerste ontwerp werd gemaakt. Apple zou daarbij zijn eigen batterijtechniek willen gaan gebruiken. Het is niet duidelijk of in de gesprekken met CATL en BYD wordt gepraat over batterijtechnologie van Apple.

Apple's autoavontuur is nog altijd in nevelen gehuld. Begin dit jaar doken geruchten op over een mogelijke samenwerking tussen Hyundai en Apple, geruchten die later werden ontkracht. Ook gaf Nissan onlangs aan dat het in tegenstelling tot wat er in de geruchtenmolen rondging géén gesprekken met Apple heeft gehad.