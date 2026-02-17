ANWB: komend weekend drukte door wintersportverkeer

Komend weekend wordt het druk op de wegen van en naar de wintersportgebieden, verwacht de ANWB.

"Veel vakantiegangers zijn dit weekend tegelijk onderweg, wat zal leiden tot volle wegen en extra reistijd", aldus de verkeersinformatiedienst.

Komend weekend eindigt de voorjaarsvakantie voor de regio's Midden en Zuid, terwijl deze juist begint voor de regio Noord. Met name op zaterdag 21 februari verwacht de ANWB "aansluiten op de wegen van en naar bekende skioorden".

Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland zijn de populairste wintersportbestemmingen. In Noord-Italië kunnen vakantiegangers te maken krijgen met extra verkeersdrukte door de Olympische Winterspelen. Die duren tot en met 22 februari.