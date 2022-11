Angelelli Automobili Hintegrale: hybride herinterpretatie

Angelelli Automobili doopte zijn nieuwste de Hintegrale, waarmee de banden met inspiratiebron Lancia nog wat duidelijker worden. Al is 'integrale' in Italië ook gewoon een naam voor vierwielaandrijving. Dat heeft de nieuwe creatie van Angelelli dan ook, onafhankelijk van met welke aandrijflijn je 'm bestelt. De Italianen bouwen de Hintegrale met een 280 pk turbo-viercilinder, met een 400 of 550 pk sterke hybride-aandrijflijn met diezelfde viercilinder, óf met een volledig elektrische aandrijflijn. Die lijkt nog niet helemaal uitgekristaliseerd, want voor die versie geeft Angelelli nog geen plaatjes vrij. Wel spreekt het bedrijf van 'meer dan 700 kW', oftewel ruim meer dan 900 pk.

Angelelli ambieert zowel een straatuitvoering (Stradale gedoopt) als exemplaren voor circuitgebruik (genaamd R) te maken. Laatstgenoemde voor zowel de onverharde weg - onder WRC-noemer - als voor het circuit. Het lijkt erop dat het de Stradale-versie alleen met de conventionele, niet-hybride aandrijflijn wil gaan bouwen. Er zouden vijftig stuks van moeten komen. Elke daarvan zit vol met moderne technologieën en actieve aerodynamica. Zo is het chassis 3D-geprint met een mix van titanium en aluminium, waardoor er niet aan gelast én niet aan gelijmd hoeft te worden. Je raadt het al: de oprichters van Angelelli zijn techneuten.

Eerst zien, dan geloven

Het zou overigens heel goed kunnen dat je nog nooit van de naam hoorde. Naar verluidt ontstond het bedrijf in 2017. Eerder ontwierp het de Superperformance D-1: een hybride hypercar met meer dan 1.000 pk. Daarvan zijn slechts met de computer gegenereerde afbeeldingen op het internet te vinden, waardoor we betwijfelen of er ooit één heeft bestaan in de fysieke wereld. Voor de Hintegrale houden we daarom ook een slag om de arm. Hoewel sommigen vast staan te springen om een supersnelle en met moderne technologieën én retro-elementen afgeladen Italiaanse hatchback, achten we de kans klein dat Angelelli daadwerkelijk exemplaren gaat bouwen en verkopen. Ook gezien het gebrek aan eerdere producten van dit groepje Italianen: eerst zien, dan geloven. Van de virtuele versie kunnen we in ieder geval alvast genieten.