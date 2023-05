Anderhalf miljoenste Toyota geregistreerd in Nederland

Een mooie mijlpaal voor Toyota in Nederland: er zijn inmiddels anderhalf miljoen Toyota's geregistreerd in Nederland. De anderhalf miljoenste is een grijze Corolla Cross.

Toyota is inmiddels bijna 60 jaar actief in Nederland en er zijn in die tijd dus anderhalf miljoen auto's van het merk op Nederlands kenteken gekomen. Het begon ooit in 1964 met 38 stuks en afgelopen jaar waren het er ruim 25.000. 2010 was het recordjaar in Nederland, toen verlieten ruim 41.000 Toyota's de Nederlandse showrooms.

De figuurlijke mijlpaal is in de grond geslagen door Karin Melsen-Hensel, die de sleutels van haar grijze Toyota Corolla Cross ontving van Louwman Group-topman Eric Louwman en Toyota Nederland-directeur Christiaan Koenders. Bij het feestje hoort verder tien jaar gratis onderhoud en tien jaar garantie. Dat de Corolla Cross 2.0 High Power Hybrid First Edition grijs gekleurd is, heeft wel een komische reden. “Hij wilde een zwarte, ik wilde een witte. Het werd een grijze”, aldus mevrouw Melsen-Hensel.

Toyota's grootste succesnummer in Nederland is nog altijd de Corolla. Daarvan werden er alleen al sinds 1983 ruim 219.000 exemplaren verkocht. Het zijn er nog meer, alleen over eerdere jaren zijn geen cijfers bekend. De Yaris staat op nummer twee met 168.520 stuks, terwijl die pas in 1999 op de markt kwam. De nog jongere Toyota Aygo is tot op heden goed voor 146.940 exemplaren.