Analisten: 'Automarkt trekt in 2022 weer aan'

LMC verwacht dat in Europa de autoverkopen met 7 procent gaan stijgen tot 17,8 miljoen auto's. In dat getal neemt LMC ook Europese landen van buiten de Europese Unie mee. In Zuid-Amerika verwachten de analisten procentueel gezien met 9 procent de sterkste toename. Die markt blijft met een totale omvang van 3,6 miljoen auto's behoorlijk klein. China blijft in 2022 de grootste markt, volgens LMC groeit de verkoop van personenauto's daar komend jaar met 5 procent tot 26,6 miljoen exemplaren. Wereldwijd neemt de omvang van de automarkt in de voorspellingen van LMC toe met 6 procent tot 85 miljoen auto's.

LMC stelt dat het voor autofabrikanten nog wel hangen en wurgen blijft om aan de vraag te kunnen voldoen. Met name in de eerste drie kwartalen blijft het chiptekort een rol spelen. Vergeleken met de productie van voor de pandemie in 2019, komt het eerste kwartaal van 2022 uit op een min van 12 procent. In het tweede kwartaal neemt dat tekort al af tot 5 procent en in het derde kwartaal staat de productie als het goed is quitte met 2019. In het laatste kwartaal van dit jaar zou er dan een toename van 4 procent moeten plaatsvinden ten opzichte van 2019.

Als de voorspelling uitkomt, bedraagt de totale productie in 2022 84,9 miljoen auto's. Volgens LMC bedraagt het verlies in productieaantallen door het chiptekort dan nog 4,9 miljoen auto's. Pas in 2023 ligt de productie naar verwachting weer op het niveau van 2019, toen er 88,7 miljoen auto's van de band rolden.