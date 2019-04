Amerikaanse broertje van de Kuga: Ford Escape

Sinds de tweede generatie van de Ford Kuga is de ‘Amerikaanse’ Ford Escape niets meer of minder dan een licht aangepaste versie van die auto. Bij de gisteren gepresenteerde nieuwe Kuga is dat niet anders: dit is de nieuwe Escape.

We geven het toe: eigenlijk is deze auto geen nieuws. De nieuwe Escape is namelijk gisteren gelijktijdig met de Kuga gepresenteerd en dus kijk je hier naar een auto van een dag oud. Toch wilden we ‘m jullie niet onthouden. De Escape is voor 90 procent gelijk aan de Kuga, maar de foto’s van de Amerikaanse variant onthullen wel hoe de auto oogt zonder het ST-line-pakket. De getoonde Escapes hebben deels zwarte bumpers en wielkastranden en het rode exemplaar beschikt over meer chroom, onder meer langs de zijruiten. Voor- en achterbumper zijn voorzien van een zilverkleurig paneel dat de indruk wekt een beschermplaat te zijn. Ook is er een andere grille en heeft de Escape natuurlijk op detailniveau afwijkende lichtunits, die dankzij onder meer ‘side markers’ aan de Amerikaanse eisen voldoen.

Onderhuids zijn er ook wat interessante verschillen te ontdekken. Zo maken de 1,5- en 2,0-liter grote dieselmotoren de oversteek naar de VS niet, een keuze die niemand zal verbazen. Ook de Mild Hybrid-versie gaat daarmee aan de Amerikaanse neuzen voorbij, want ook die loopt op diesel. Op benzinegebied begint het Amerikaanse gamma zoals te doen gebruikelijk een stukje hoger op de lader. Sterker nog: terwijl de Europese afdeling van Ford de 150 pk sterke 1.5 voorlopig als sterkste benzineversie noemt, is de 183 pk sterke variant van die motor de instapper in de VS. Dat blok kennen we in Europa wel uit de Focus, dus wellicht krijgt de Kuga ‘m alsnog. Wie aan het vermogen van de krachtiger 1.5 niet genoeg heeft kan in de VS straks opteren voor een 2.0 Ecoboost. Die vierpitter levert 254 pk en 373 Nm.

De twee échte hybrides, namelijk de reguliere Hybrid en de Plug-In-Hybrid, komen wel op de Amerikaanse prijslijsten te staan. Met 225 pk past de Hybrid-variant mooi tussen de 1.5 en de 2.0 in het gamma, terwijl de tweemotorige versies in Europa overduidelijk aan de top van het spectrum staan.

In de VS geldt de Escape overigens als de op één na – de Ecosport – kleinste SUV van Ford. Hoger op de ladder staan daar nog de Edge, de Explorer en de Expedition. De Edge is ook in Europa leverbaar, al zien we ‘m zelden. Gisteren is aangekondigd dat ook de forse Explorer het Europese landschap mag gaan verkennen, al verschijnt de zevenzitter alleen als plug-inhybride. De Expedition is een echte full-size-SUV en daarmee een concurrent van onder meer de Chevrolets Tahoe en Suburban. Dit segment bestaat in Europa eigenlijk niet en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat op korte termijn zal veranderen.

Ford Expedition