Amerikaanse autofabrieken in het nauw door truckersprotest

Stellantis trok als eerste aan de bel, maar na het moederbedrijf van onder meer Ram en Jeep stellen nu General Motors, Ford, Honda en Toyota dat de protesten gaan leiden tot productiestops en andere problemen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Honda’s fabriek in het Canadese Alliston, waar de Civic en CR-V voor de Noord-Amerikaanse markt wordt gebouwd. Honda voorziet vooralsnog geen soortgelijke maatregelen voor fabrieken in de VS zelf, stelt Automotive News. Bij Toyota is dit al wel het geval, terwijl ook de Amerikaanse automerken zich genoodzaakt zien om de productie (nog) verder terug te schroeven.

Het grootste probleem voor autofabrikanten is de blokkade van de Ambassador Bridge tussen Detroit en het Canadese Windsor, waarover volgens Automotive News ongeveer een kwart van de handel tussen Canada en de VS wordt vervoerd. Detroit is van oudsher bovendien de thuisbasis van Amerikaanse autofabrikanten, die in deze regio nog altijd veel fabrieken hebben.

Zicht op verbetering van deze situatie is er niet bepaald, want het nu al enorme protest lijkt zich alleen maar verder uit te breiden. Zo wordt gevreesd dat in de VS truckersprotesten van minimaal soortgelijk niveau gaan ontstaan, met alle gevolgen van dien. Ook in Europa komen vrachtwagenchauffeurs in opstand. Zo maakt het ANP melding van een protestrit naar Parijs en probeert België middels grenscontroles te voorkomen dat er binnen dat land soortgelijke ‘konvooien’ ontstaan.