Amazon investeert ruim €1 miljard in elektrische voertuigen

Amazon zegt tegen 2025 ruim 10.000 elektrische bestelbusjes in Europa te willen hebben. Nu heeft Amazon hier 3.000 elektrische busjes in gebruik. Ook wil de internethandelaar de komende jaren meer dan 1.500 elektrisch aangedreven vrachtwagens aanschaffen voor gebruik in Europa. Amazon heeft al een order gedaan bij Rivian voor 100.000 speciaal ontwikkelde bussen voor in de VS en bij Mercedes-Benz voor 1.800 bestelbussen in Europa. Stellantis mag in de nabije toekomst ook op een flinke order rekenen. Begin dit jaar werd bekend dat Amazon in Europa ook met elektrische bestelbusjes van Stellantis wil gaan bezorgen. Ook zal Amazon investeren in infrastructuur voor elektrisch rijden, door duizenden oplaadpunten in Europa te plaatsen.

Daarnaast steekt het bedrijf geld in zogeheten 'micro mobility centers' in Europese steden. Het is de bedoeling dat deze kleine distributiecentra worden verdubbeld in aantal. Nu heeft Amazon in meer dan twintig steden van die centra. Vanuit die locaties kunnen bestellingen geleverd worden met elektrische fietsen of door bezorgers te voet. Amazon wil met deze stappen de uitstoot verlagen. Het Amerikaanse bedrijf heeft een doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Topman Andy Jassy stelt dat deze ambitie 'aanzienlijke en aanhoudende' investeringen nodig heeft.