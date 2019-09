Amazon bestelt 100.000 elektrische bussen bij Rivian

Het even gigantische als Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon investeert niet alleen in EV-bouwer Rivian, maar bestelt meteen even 100.000 exemplaren van een nog te onthullen bestelbus.

De nieuwe Rivian lijkt de omschrijving ‘besteller’ daarmee wel erg letterlijk te nemen. De 100.000 bezorgbussen van Amazon moeten in 2030 op de Amerikaanse wegen te vinden zijn. Dat gaat uiteraard niet in één keer: het plan is dat er in 2022 10.000 rondrijden, waarna er jaarlijks exemplaren bij moeten komen. Als de complete vloot in 2030 is geïnstalleerd, moet dat een jaarlijks 4 miljoen ton CO2 schelen.

Amazon is trots op de deal omdat dit naar verluidt de grootste order voor elektrische bestelauto’s ooit is. Het nieuws is ook opmerkelijk omdat de genoemde besteller van Rivian nog niet eens bestaat. Sterker nog: Rivian heeft tot nu toe louter concept-cars gepresenteerd, in de vorm van pick-up R1T en SUV R1S. Het geld om de dromen werkelijkheid te laten worden stroomt echter binnen, want na een kapitaalinjectie van 440 miljoen dollar van Amazon besloot onder meer Ford om stevig in de kennelijk veelbelovende EV-maker te investeren.

De bovenstaande afbeelding is in een indicatie van de nieuwe Rivian-besteller en werd op Twitter gedeeld door Amazons Senior Vice President Operations Dave Clark.