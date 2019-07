Alpina blaast met BMW X7 over de 'Ring

Alpina is meer dan slechts een tuner. Het bedrijf past BMW's zo vergaand aan, dat Alpina officieel de status 'autofabrikant' heeft. Door de jaren heen hebben we indrukwekkende 3-, 5- en 7-series gezien, maar het bedrijf is ook niet bang zich op SUV's van het merk te storten. Momenteel zijn de XD3 en XD4, grondig aangepakte versies van respectievelijk de X3 en X4, de enige hoogpotigen in het Alpina-portfolio. Daar komt straks verandering in.

Alpina is namelijk aan het testen geslagen met zijn versie van de X7. Hoewel de X7 op deze foto's nog beplakt is met camouflagewerk, verraden naast de Alpina-kenmerkende lakkleur ook de wielen dat we hier met een product uit het Duitse Buchloe te maken hebben.

Gezien het feit dat Alpina's versie van de 7-serie een benzinemotor onder de kap heeft, nemen we aan dat ook deze nieuwkomer een aangepakt benzineblok heeft. Derhalve gaat de auto straks XB7 heten. Heeft Alpina's versie van de X7 toch een zelfontbrander in de neus, dan krijgt -ie modelnaam XD7 op zich geplakt. We mikken dus op een benzinemotor, zeer waarschijnlijk een opgedirkte versie van de 4.4 V8 die in de M50i ligt. Die motor levert in de basis 530 pk en zal na de Alpina-behandeling over zo'n 600 pk komen te beschikken. Het interieur zal, geheel volgens Alpina-traditie, volgehangen worden met fraaie lappen leer en alcantara.