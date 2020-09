Alpina B8 Gran Coupé duikt op rond de Nürburgring

Alpina werkt aan een eigen variant van de BMW 8-serie. De B8, zoals die auto door het leven zal gaan, is nu in levenden lijve gespot.

Het is even twee keer kijken, maar hier staat geen gewone BMW M8 Gran Coupé op de foto's. De (nu nog zwarte) speciale wielen, die al duidelijk lijken op het schoeisel van andere Alpina's, het kenteken en de camouflage op de bumpers verraden dat hier een andere partij mee bezig is geweest dan BMW zelf. De in Buchloe gevestigde tuner is zowel op als naast de Nürburgring bezig met ogenschijnlijk het afrondende testwerk van haar B8.

Zoals gewoonlijk mogen we van Alpina een stevig aangepaste BMW verwachten die het zeer sportief, doch stijlvol aanpakt. Op dit prototype zien we nog gewoon chroom op de grille en reken maar dat dat blijft. Geen zwart uitgevoerde accenten, gewoon chique sportief. En sportief, dat wordt-ie. In de wandelgangen spreekt men van het gebruik van de 4,4-liter biturbo V8 zoals Alpina die in de XB7 lepelde. Een tot 621 pk en 800 Nm gekietelde variant die in feite ook voor de M8 (Competition) wordt gebruikt. Hoewel de M8 Competition het tot 4 pk meer schopt, hoef je je met de Alpina B8 waarschijnlijk niet te schamen voor de prestatiecijfers. 0-100 km/h moet in zo'n 4 seconden achter de rug zijn en reken maar dat de teller nog niet stokt bij 300 km/h. Overigens zouden naast deze B8 Gran Coupé naar verluidt geen B8 Coupé of Cabrio op de planning staan. Binnenkort weten we meer!