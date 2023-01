Alfa Romeo Spider (1996) - Liefhebber Gezocht

Op dagen als deze mijmer je misschien wel over aankomende lente. Dit is het moment om alvast een leuke cabriolet in huis te halen voor de zonnige dagen, dus wellicht is deze Alfa Romeo Spider een leuke optie?

De mussen waaien momenteel eerder van het dak dan dat ze er dood van af vallen door de hitte. Toch verkeren wij deze week al een beetje in zonnige sferen. Maandag stonden de spotlights op een leuke MG F, nu staat een andere roadster in het spreekwoordelijke zonnetje. Een regelrecht alternatief, eigenlijk. Qua leeftijd en prijs is deze Alfa Romeo Spider goed vergelijkbaar met de MG F, wel is de Italiaan wat sterker en sneller. Ook zit de motor gewoon in de neus en, dat is eigenlijk nog het grootste verschil, is de Spider voorwielaangedreven.

Het rijdt dus anders, zo'n Alfa Romeo Spider, maar het ziet er vooral heel anders uit. De Spider was met zijn door Pininfarina getekende koets, net als de dichte GTV, van meet af aan een behoorlijk opvallende auto. Nog altijd is het een bijzondere verschijning, die wel wat smaakgevoeliger is dan bijvoorbeeld de genoemde MG F. Aan Italiaanse extravagantie geen gebrek. Reken maar dat je hiermee regelmatig een tweede blik krijgt als je voorbij komt rijden. Dat hoort er toch ook wel een beetje bij, als je straks op een zonnige dag in maart voor het eerst een keer de kap naar beneden gooit. Genieten en laten zien dat je geniet. La dolce vita.

Natuurlijk komt dat genieten je niet gratis aanwaaien met de stevige westenwind van vandaag. Het begint met de vraagprijs van €4.900. Daarna is het nog even spannend wat er eventueel nog voor kosten achteraan komen, al zijn er zeker factoren die wat dat betreft een gunstig beeld schetsen. Zo heeft de Spider slechts een krappe 140.000 km achter de rug, was er bij de vorige apk maar één aandachtspunt en ook is de Spider niet overdreven snel door zijn vorige eigenaren weggedaan. De langste periode bij één baasje was van 1996 tot 2009. Daarna zijn er vier eigenaren geweest, die gemiddeld ongeveer twee zomers doorbrachten met de Alfa. Word jij de volgende? Misschien voor wat langer?