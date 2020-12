Alfa Romeo heeft laatste Giulietta gebouwd

Het zat er al geruime tijd aan te komen, maar nu is het een feit: Alfa Romeo bouwt de Giulietta niet meer. De (indirecte) opvolger laat voorlopig nog even op zich wachten.

Alweer bijna een jaar geleden hoorden we dat Alfa Romeo spoedig de stekker uit de productie van de Giulietta zou trekken. De inmiddels dik tien jaar oude compacte middenklasser heeft het nog lang volgehouden ondanks de bijna tot het nulpunt gekelderde verkoopcijfers. De laatste nieuwe Giulietta is volgens onder meer Alfa Club Italia op 22 december van de band gelopen in Italië. Dat terwijl begin dit jaar de lente nog werd aangewezen als het eindstation voor de Giulietta. Waarschijnlijk heeft het stilvallen van de totale autoproductie afgelopen voorjaar een rol in de verlenging gespeeld.

Vorig jaar verkocht Alfa Romeo net geen 16.000 Giulietta's. Een jaar eerder waren het er nog 10.000 meer en het topjaar was 2012, toen er dik 60.000 van verkocht werden. In Nederland zijn er in totaal dik 11.000 Giulietta's verkocht. Met 2.481 stuks was 2011 hier het beste jaar, daarna ging het hard achteruit. Na 2012 kwam het op jaarbasis al niet meer boven 1.000 stuks uit en dit jaar staat de teller op 32 exemplaren.

Ook al heeft Alfa Romeo het einde van de Giulietta behoorlijk voor zich uit kunnen schuiven, het heeft nog altijd geen opvolger klaarstaan. Toch is inmiddels wel duidelijk geworden dat we die kunnen verwachten in de vorm van de Tonale. Een SUV die de strijd aangaat met auto's als de Nissan Qashqai en Kia Sportage. De Tonale zal z'n techniek volgens de laatste concrete plannen delen met FCA-zustermerk Jeep en in ieder geval als plug-in hybride op de markt komen. De langverwachte onthulling vindt hopelijk in 2021 eindelijk plaats. Eerder ging het gerucht dat het misschien dit jaar al zou gebeuren, maar die vlieger ging niet op.