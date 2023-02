Zo zuinig is de Alfa Romeo Giulietta in de praktijk

De Alfa Giulietta is nu zo’n twee jaar uit productie. Daarvoor was hij ruim tien jaar vrijwel ongewijzigd onder ons en liet het model, zeker voor een moderne Alfa, prima verkoopcijfers noteren. Een Alfa koop je natuurlijk niet voor het aangenaam lage verbruik, maar waar kun je op rekenen als je een Giulietta als occasion overweegt? De AutoWeek Verbruiksmonitor geeft antwoord.

Onder de kap van de Giulietta ligt een 1,4-liter benzinemotor met een vermogen van 120 pk. In combinatie met MultiAir-techniek levert de motor 170 pk, later gevolgd door een versie met 150 pk. De topmotorisering is de 1.750 TBi van de Quadrifoglio Verde, die 235 paarden huisvest. Dieselrijders kunnen kiezen tussen de 1.6 JTDm met 105 pk en de 2.0 JTDm met 140 of 170 pk.

Verbruik Giulietta MultiAir

Om te beginnen met de Giulietta MultiAir-benzinemotoren met 150 en 170 pk. Met deze 1.4 benzinekrachtbron halen gebruikers van de AutoWeek Verbruiksmonitor een gemiddeld verbruik van 7,9 liter per 100 kilometer, dus één liter per 12,9 kilometer. De zuinigste Giulietta 1.4 MultiAir blijkt in dit geval de krachtigste 170 pk-variant. Over een afstand van 24.393 km rijdt de eigenaar hiermee 1 op 15,8.

Aan de andere kant van de Verbruiksmonitor staat een Giulietta MultiAir met een verbruik van 1 op 10. Neergezet over een afstand van 9.826 kilometer en in iets meer dan twee maanden tijd. Net daarboven vinden we een eigenaar die de afgelopen drie jaar en 25.409 km een verbruik van 1 op 10,8 scoort.

Verbruik Giulietta JTDm

Hoewel een diesel voor steeds minder kopers interessant is zien we wel een duidelijk voordeel in brandstofverbruik. Gemiddeld rijdt men 1 op 18,3 (5,5l/100 km) met de 1.6 JTDm tegen 1 op 16,6 voor de 2,0-liter. De zuinigste Giulietta 2.0 JTDm-rijder haalt 1 op 17,8 over een afstand van bijna 100.000 kilometer. Met een verbruik van 1 op 20,7 doet de zuinigste 1.6 JTDm het flink beter.

Inmiddels is de Alfa Giulietta opgevolgd door de Tonale, een compacte crossover. We zijn natuurlijk nieuwsgierig naar het praktijkverbruik van dit hogere model. Heb je dus een Alfa Tonale, houd dan je verbruik bij in de AutoWeek Verbruiksmonitor!