Terugblik: 'Productieversie Alfa Romeo Kamal gespot'

De Alfa Romeo Kamal Concept, wie kan 'm nog herinneren? Daarvoor moeten we behoorlijk ver terug in de tijd. De Kamal Concept werd namelijk onthuld in 2003. Alweer 17 jaar geleden dus. Het was een behoorlijk concrete vooruitblik op een SUV van het merk. Iets dat toen nog ondenkbaar was. Zoals helaas wel vaker het geval is, bleef het daarna lange tijd stil als het aankwam op productieplannen voor de Kamal. In 2008 werd het geheugen echter weer even opgefrist, toen toenmalig CEO Luca de Meo bevestigde dat er in 2010 een SUV van Alfa Romeo zou komen. Je raad het al, het bleef stil in 2010.

Totdat we plots van een lezer foto's ontvingen van een auto die bijna 1 op 1 op de Kamal Concept leek, maar nét iets anders was. Een auto die volgens de lezer enigszins verscholen in het Alfa Romeo-museum in Arese stond. Niet alleen stond de auto op kenteken, maar ook gebruikte remmen en zwart uitgeslagen uitlaateinden verraadden dat er aardig wat mee gereden was. Vooral aan de achterzijde was de auto net even wat anders getekend dan de conceptauto uit 2003. Het dashboard was naar verluidt vrijwel geheel afgeplakt. Stond hier dan toch een preproductiemodel?

Het simpele antwoord: ja, dat zal het inderdaad geweest zijn. Zoals we toen ook al meldden, leek het er echter op dat de Kamal een stille dood was gestorven vanwege de economische crisis. Plannen voor de Kamal kwamen daardoor in een hoekje te liggen. Omdat het ontwerp op dat moment ook al wat bedaagd was, zou het 'Kamal-project' in de jaren erna uiteindelijk ook niet meer opgepakt worden.

Vandaag precies 10 jaar geleden schreven we dat er in 2012 dan toch écht een 'C-segment SUV' van Alfa Romeo moest komen, waarvoor men weer met een schone lei was begonnen. Dat liep uiteindelijk toch ook weer wat anders. Immers duurde het nog tot 2016 voordat we de Stelvio mochten verwelkomen en die stond een trede hoger in het gamma. Die compacte SUV houden we nog steeds te goed van Alfa Romeo, al komt-ie er volgens de laatste berichten wel aan.