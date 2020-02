'Einde nadert voor Alfa Romeo Giulietta'

Je slaat mogelijk steil achterover van verbazing, maar wist je dat de Alfa Romeo Giulietta nog altijd gewoon in productie is? Alfa's compacte middenklasser is al een decennium onder ons. Naar verluidt houdt het nu toch echt bijna op.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Alfa Romeo de Giulietta aan de wereld voorstelde. De auto werd destijds met groot enthousiasme ontvangen, mede vanwege de terugkeer van de bekende naam. In zijn eerste jaren kon de Giulietta ook aardig meekomen in de verkopen. Inmiddels ligt die tijd echter achter ons en lijkt ook Alfa Romeo er nu echt wel een keer klaar mee. Volgens diverse Italiaanse bronnen, waaronder de nationale Alfa Romeo-club, wordt de productie van de Giulietta daarom op dit moment teruggeschroefd naar "tussen de 40 en 70 exemplaren per dag", om ergens in de komende lente de stekker er helemaal uit te trekken.

Een opvolger is voorlopig nog niet opgedoken. Alfa Romeo richt zich nu vooral op de komst van de Tonale en lijkt vooralsnog niet actief bezig om weer een directe Golf- en Focus-rivaal zoals de Giulietta aan zijn gamma toe te voegen. Op merkplannen van twee jaar geleden zagen we nog wel een Giulietta-opvolger, maar tot op heden is het nog akelig stil rond dat model. Mogelijk biedt de aankomende fusie van moederbedrijf FCA met PSA mogelijkheden. Wie weet treffen we op den duur een opvolger die zijn basis en techniek deelt met de Opel Astra en Peugeot 308.