Daf 33 (1971) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Met roerige perioden doelen we uiteraard niet op dingen die deze specifieke Daf 33 heeft moeten doorstaan, maar wel de tijd waarin Dafjes zoals deze zonder problemen tot schroot gereduceerd werden. Dat gebeurde natuurlijk vaak als de koek op was, maar in het bijzonder hebben de befaamde achteruitrijraces met commentaar van André van Duin eind jaren 70 heel wat Dafjes naar de eeuwige roestvelden gestuurd. In zijn jongere jaren was de waardering voor de Daf ongetwijfeld ook wel wat minder breed gedragen dan nu.

Goed voor de waarde van de overgebleven exemplaren, zullen we maar zeggen. Deze 33 uit 1971 zal zo'n beetje waard zijn in Euro's wat-ie in 1971 nieuw in guldens moest kosten. AutoWeek-lezer Ferdinand Lanson zette 'm driemaal op de gevoelige plaat, waarvoor dank! In zo'n staat verovert de 33 ongetwijfeld nog behoorlijk wat harten en het is hem in ieder geval begin dit jaar gelukt. Toen kocht de huidige eigenaar/eigenaresse de Daf namelijk. Daarmee is dit stukje Noord-Brabantse vlijt in handen van de zevende eigenaar. 'Truttenschudder' of niet, wij vinden 'm hartstikke leuk!