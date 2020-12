Alfa Romeo 'Brennero' wordt elektrische compacte SUV

In 2021 of 2022 hopen we kennis te maken met de eerste nieuwe Alfa Romeo in jaren; de Tonale. Daar blijft het echter niet bij, er komt ook een kleinere SUV onder in het aanbod. Daar is nu weer wat meer over bekend.

Rond Alfa Romeo gaan regelmatig wilde geruchten over nieuwe modellen en wanneer ze op de markt verschijnen. Zo gaat het inmiddels ook al een paar jaar als het aankomt op de Tonale (foto's), de SUV die het gat moet vullen dat de Giulietta achterlaat. Er is echter al langer een ander gat dat nodig moet worden gedicht, dat van de in 2018 gesneuvelde Mito. Dik drie jaar geleden hoorden we nog dat al deze lege plekken tot en met 2020 opgevuld zouden worden, maar niets bleek minder waar. De Tonale wordt echter steeds concreter en voor de tweede keer dit jaar fonkelt er ook weer wat licht aan de horizon waar het de Mito-opvolger betreft. Dat wordt namelijk een SUV die volgens Motor1 Italië naar de naam Brennero luistert.

De Brennero is één van de modellen die de FCA-merken onder het nieuwe concern Stellantis gaan bouwen in de Poolse fabriek in Tychy. Die fabriek wordt omgetoverd voor productie van auto's op PSA's eCMP-platform, waarop bijvoorbeeld de Peugeot (e)-2008 op troont. Je raadt het al; de Brennero wordt naar alle verwachting dus zowel leverbaar met een volledig elektrische aandrijflijn als met een brandstofmotor. De B-segment SUV van Alfa Romeo is niet de enige nieuweling die in aantocht is, want ook Fiat brengt zijn productie onder in Tychy. In dat geval gaat het vermoedelijk om de Punto-opvolger. Dikke kans dat dat ook een SUV/cross-over wordt. Liefhebbers van Italiaanse auto's gaan in ieder geval spannende tijden tegemoet!