Alfa Romeo 155 (1993) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Alfa Romeo 155 is immers bijna geheel uit het Nederlandse straatbeeld verdwenen en daarom vinden we het heerlijk om zo'n keurig exemplaar tegen te komen in onze occasionzoeker. Hij verraadt zijn leeftijd natuurlijk met de hoekige vormen en toch was de 155 in zijn tijd een auto die met zijn lijnenspel aardig wat bewondering oogste. Misschien niet zoveel als zijn opvolger, de 156, maar toch hadden de Italianen er iets stijlvols van weten te maken. Zo in het zwart is het bovendien een sjieke verschijning, met de kleine wielen als subtiele hint dat het wel een bescheiden versie is.

We hebben hier namelijk van doen met een 155 met de achtkleps 1.7 Twin Spark-motor onder de kap. De instapper. De modernere zestienkleppers maakten van de 155 een veel vlottere auto, dus je moet er wel mee kunnen leven dat deze niet zoveel in huis heeft. Overigens is 'niet zoveel' wel relatief, want met zijn 116 pk vermogen is het echt geen traag apparaat. 0 naar 100 km/h is in 11,8 seconden achter de rug en de top ligt op 191 km/h. Voor zijn tijd was dat heel prima. Bovendien is het in het interieur ook niet bepaald karigheid troef, ondanks het gegeven dat dit exemplaar laag in de 155-rangorde stond. Zo heb je elektrische ramen vóór, halflederen stoelbekleding, een deels uit hout opgetrokken stuurwiel en dito versnellingspook.

De adverteerder meldt dat er recent technisch al veel is gebeurd aan de 155. Het grootste is de koppakking die vervangen is. Ook zijn er twee nieuwe bobines gemonteerd, is het achterste deel van de uitlaat vervangen en heeft de 155 een nieuwe radiateur gekregen. Een greep uit een nog veel langere lijst, die je in de advertentie vindt. Ook geen overbodige luxe: dit blok had een distributieketting en dus hoef je je geen zorgen te maken over een riem die aan vervanging toe is. Volgens de aanbieder heeft de uitgebreide lijst onderhoudswerkzaamheden ervoor gezorgd dat de 155, die toch alweer iets meer dan 2 ton achter de rug heeft, weer helemaal klaar is voor meer. Omdat er aardig wat geld in gestoken is en de 155 behoorlijk zeldzaam is, vraagt men er €3.445 voor. Dat lijkt gezien de liefde die de auto heeft gekregen op zich wel schappelijk. Wie laat zijn hart spreken en slaat zijn slag?